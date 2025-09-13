Karpfen dominieren beim Königsfischen der Aichacher Fischer

Kräftig geschuppt oder matt schimmernd! Schuppen- und Spiegelkarpfen sind von je her beliebte Fischarten bei Anglern und Feinschmeckern. Und gerade bei einem Königsfischen, bei dem es um das höchste Fanggewicht geht, ist der Karpfen ein bevorzugter Zielfisch. Dies schlug sich auch im Ergebnis des diesjährigen Königsfischens der Aichacher Fischer nieder. Die ersten vier Plätze gingen allesamt an den „Cyprinus Carpio“, so der wissenschaftliche Name des einheimischen Fisches. Den Tagessieg sicherte sich Hans Krimmer mit einem Schuppenkarpfen von 2700 Gramm, gefolgt von Christian Goldstein (Schuppenkarpfen, 2670 Gramm) und Daniel Merfort (Spiegelkarpfen, 2000 Gramm), der damit auch den Titel des Jungfischerkönigs holte. Die mehr als 20 Teilnehmer genossen das spätsommerliche Angelwetter und feierten die stolzen Gewinner beim anschließenden Biergartenbesuch. Die nächsten anstehenden Termine für die Angler sind die angesetzten Arbeitsdienste an den beiden kommenden Samstagen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!