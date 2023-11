Keller Steff bringt das ausverkaufte Canada in Obermauerbach zum Toben

Plus Zum achten Mal ist der Keller Steff auf der Canada-Kleinkunstbühne zu Gast. Vor ausverkauftem Haus stellt er sein Soloprogramm "Vom Guadn das Beste" vor.

Er zählt zu den beliebtesten Stammgästen auf der Canada-Kleinkunstbühne im Aichacher Stadtteil Obermauerbach. Das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Der Keller Steff aus dem Chiemgau spielte dort am Sonntag bereits zum achten Mal auf. Mit seinem Solo-Programm „Vom Guadn das Beste“ sorgte der urbayerische Musikkabarettist vor ausverkauftem Haus wieder einmal für gute Laune pur.

Schelmisch lächelnd steht der sympathische, kurzbärtige Oberbayer mit seiner zum Zopf gebundenen, strubbeligen Mähne auf der kleinen Bühne. Unschwer sind auf den muskulösen Unterarmen als Tattoos eine Gitarre und ein Mofa zu erkennen. Es sind seine ersten Weggefährten, wie der Keller Steff später verrät.