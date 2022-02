Kinder besprühen Fassade eines Einkaufsmarktes in Aichach mit Graffiti

Zwei Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren werden dabei beobachtet, wie sie eine Fassade in Aichach mit Graffiti besprühen. Ein Sprayer kann festgehalten werden, doch der andere flieht.

In Aichach haben am Donnerstag zwei Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren die Fassade eines Einkaufsmarktes an der Franz-Beck-Straße mit Graffiti besprüht.

Kinder beschmieren Einkaufsmarkt in Aichach: Zeuge hält ein Kind fest

Ein Zeuge beobachtete sie nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr dabei. Er konnte eines der Kinder festhalten, bis die Polizei eintraf. Das andere Kind rannte davon. Die Polizei konnte es schließlich jedoch in seinem Zuhause antreffen. Beide Sprayer wurden ihren Eltern übergeben. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Hundert Euro. (lavoe)

