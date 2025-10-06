Kinder bestaunen Erntedankaltar und basteln

Fast 200 Kinder kamen mit ihren Eltern am Nachmittag des Erntedanksonntags in die Aichacher Stadtpfarrkirche und bestaunten dabei den Erntedankaltar, den Mesner Martin Ruhland in der Kirche aufgebaut hatte. Außerdem gab es Bastelangebote für die Kinder und für die Erwachsenen Kaffee und Kuchen.
Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!
