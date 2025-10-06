Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Aichach: Kinder bestaunen Erntedankaltar und basteln

Aichach

Kinder bestaunen Erntedankaltar und basteln

Mesner Martin Ruhland baut Erntedankaltar in der Stadtpfarrkirche auf.
Von Herbert Gugler für Pfarreiengemeinschaft Aichach
    • |
    • |
    • |
    Bastelaktion
    Bastelaktion Foto: Herbert Gugler

    Fast 200 Kinder kamen mit ihren Eltern am Nachmittag des Erntedanksonntags in die Aichacher Stadtpfarrkirche und bestaunten dabei den Erntedankaltar, den Mesner Martin Ruhland in der Kirche aufgebaut hatte. Außerdem gab es Bastelangebote für die Kinder und für die Erwachsenen Kaffee und Kuchen.

    Prachtvoller Erntedankaltar
    Prachtvoller Erntedankaltar Foto: Herbert Gugler

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden