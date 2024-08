Kinder besuchen Polizeiwache am Stadtplatz

Die Polizeiinspektion Aichach beteiligte sich wieder am Ferienprogramm. An insgesamt fünf Tagen, die teilweise doppelt belegt waren, durften rund 85 Kinder die Polizeiinspektion Aichach besuchen. Neben einer eigens im Hof aufgebauten Kinderpolizeiwache gab es für die Kinder noch viele weitere spannende Themen. So durften sie beispielsweise verschiedene Polizeifahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und die Zellen der Dienststelle besichtigen, oder mit Ermittlern Fingerabdrücke sichern.

