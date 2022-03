Kinderarzt in Aichach: Nachfolge ist noch nicht geregelt

Seit sieben Jahren sucht der Aichacher Kinderarzt Dr. Lothar Zimmermann einen Nachfolger für seine Praxis – bislang erfolglos.

Schlechte Nachricht für Eltern in Aichach: Die Nachfolge von Kinderarzt Dr. Lothar Zimmermann, der in den Ruhestand gehen will, ist doch noch nicht geregelt. Das bestätigt der Arzt auf Anfrage unserer Redaktion. Ende Januar schien es so, als gehe der Praxisbetrieb nahtlos unter neuer Führung weiter.

Der Landkreis gilt bei Kinderärzten als überversorgt

Die Nachricht, dass Dr. Zimmermann in den Ruhestand gehen will, hatte Eltern schon im Herbst 2021 aufgeschreckt. Die Erleichterung war groß, als Zimmermann ankündigte, seinen Mietvertrag in der Sudetenstraße zu verlängern. Denn obwohl es im Landkreis Aichach-Friedberg elf Kinderärzte und -ärztinnen gibt, ist es für Eltern schwierig, Termine zu bekommen. Die meisten Praxen haben keine Kapazitäten für neue Patienten und nehmen nur noch Neugeborene aus der eigenen Gemeinde auf. Weitere Kinderärzte anzusiedeln, ist nicht so einfach. Für die Vergabe von Kassensitzen – die Grundvoraussetzung, um gesetzlich versicherte Patienten behandeln zu können – ist die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) zuständig. Nach deren Berechnungen gilt der Landkreis bei den Kinderarztpraxen als überversorgt.

Kinderarzt Dr. Lothar Zimmermann hat für seine Praxis in der Sudetenstraße noch keine Nachfolge gefunden. Foto: Marina Wagenpfeil (Archivbild)

Im Januar hatte im Aichacher Stadtrat Hermann Langer (CSU) das Thema schon einmal angesprochen. Damals war Bürgermeister Klaus Habermann davon ausgegangen, dass es für die Praxis Zimmermann eine Lösung gibt, mit der es nahtlos weitergeht. Das ist jedoch nicht der Fall, wie Zimmermann sagt.

Jemand, der die Praxis übernehmen will, ist nicht in Sicht. "Ich suche seit sieben Jahren", sagt Zimmermann. Auch eine Alternative hat bislang nicht geklappt: Die Gemeinschaftspraxis der Kinderärzte Dr. Maximilian Dietrich, Dr. Thomas Bihler und Dr. Thomas Wagner würde die Praxis übernehmen, wenn sie einen Assistenzarzt oder eine Assistenzärztin für die Patientenbetreuung finden würde. Doch auch das hat bislang nicht geklappt. "Viele wollen nur angestellt arbeiten", sagt Zimmermann, der selbst seit 1986 Kinderarzt in Aichach ist.

Räume und Personal zur Jahresmitte gekündigt

Er hofft nach wie vor, dass sich eine Lösung auftut. Eigentlich hatte er angestrebt, mit 65 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Mittlerweile ist er 69 Jahre alt. Er hat deshalb seine Praxisräume und seinem Personal zur Jahresmitte gekündigt. Bis dahin sucht er weiter. (mit inaw)