Kinderarzt in Aichach: Nachfolge scheint gesichert

Ein Stadtrat sorgt sich um die Kinderarzt-Versorgung in Aichach. Die Ansiedlung neuer Ärzte ist aber nicht einfach. Für eine Praxis ist eine Lösung gefunden.

Die Kinderarzt-Situation in Aichach sprach im Stadtrat Hermann Langer ( CSU) an. Durch Zuzug werde auch der Bedarf größer. Langer fragte, ob nicht die Stadt tätig werden könnte, damit sich ein weiterer Kinderarzt ansiedelt. "Das tun wir bereits", sagte dazu Bürgermeister Klaus Habermann. Die Stadt habe Kontakt mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) gehabt, die für die Vergabe von Kassensitzen - die Grundvoraussetzung, um gesetzlich versicherte Patienten behandeln zu können - zuständig ist. Er hatte dazu eine gute Nachricht parat: Ein Kinderarzt in Aichach, der in den Ruhestand gehen will, habe offenbar einen Nachfolger gefunden. "Es wird im Juli weitergehen", so Habermann. Bis dahin bleibe der bisherige Kinderarzt.

Praxisschließung 2021 abgewendet

Im Oktober 2021 hatte die Nachricht, dass die Kinder- und Jugendarztpraxis von Dr. Lothar Zimmermann zum Jahresende schließt, für Aufregung unter Eltern gesorgt. Denn obwohl der Landkreis Aichach-Friedberg eigentlich als überversorgt gilt, können die Kinder- und Jugendärzte im Landkreis den Patientenzulauf kaum bewältigen. Dass der Arzt vorerst weitermacht, hatte deshalb große Erleichterung ausgelöst.

Die Ansiedlung eines weiteren Kinderarztes ist nicht so einfach. Insgesamt elf Kinder- und Jugendärzte arbeiten im Landkreis: fünf in Aichach, einer in Affing, drei in Friedberg und zwei in Mering - nicht alle von ihnen in Vollzeit oder in einer eigenen Praxis. Das entspricht einem Versorgungsgrad von 115,35 Prozent, so die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) im Oktober. Einen Mangel an Kinderarztpraxen sehe man nicht. (mit inaw)