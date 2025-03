Kinderchor singt in der Aichacher Stadtpfarrkirche

Der Kinderchor Chorino gestaltete den Familiengottesdienst zum zweiten Fastensonntag in der Aichacher Stadtpfarrkirche musikalisch. Gesungen wurden unter anderem Lieder von Kurt Mikula und Robert Haas. Kirchenmusiker Christoph Stiglmeir am E-Piano und Christian Euba an der Gitarre begleiteten die 30 Sängerkinder instrumentalisch. Die 270 Gottesdienstbesucher bedachten den Chor mit lang anhaltendem Applaus. Das nächste Mal wird der Kinderchor bei den Erstkommunionfeiern in der Stadtpfarrkirche zu hören sein.

