Kindergarten ist gut gesichert: Einbrecher scheitert in Aichach

Übers Wochenende versucht ein Unbekannter in den Kindergarten in der Flurstraße einzusteigen. Das klappt nicht. Trotzdem entsteht Sachschaden.

Eine unbekannte Person hat am Wochenende versucht, in den Aichacher Kindergarten in der Flurstraße einzudringen. Laut Mitteilung der Polizei ist ihnen das aber nicht gelungen.

Der Einbruchsversuch wurde zwischen Samstag und Montag verübt. Dem Täter sei es aber nicht gelungen, in das Gebäude einzudringen, so die Polizei. Es war offenbar gut gesichert. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Noch ist laut Polizei unklar, ob der Einbruchsversuch im Kindergarten im Zusammenhang mit weiteren, am Wochenende im nördlichen Landkreis verübten Taten steht. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 08251-8989-0 entgegen. (AZ)