Kinderkrippe Pusteblume stellt sich beim Tag der offenen Tür vor

Plus Der Einzug in die neuen Räume liegt zwar schon zwei Jahre zurück. Doch nun wurde bei der Kinderkrippe Pusteblume auf dem Neusa-Gelände gefeiert.

Obwohl die Kinderkrippe Pusteblume bereits vor zwei Jahren die neuen Räumlichkeiten auf dem Aichacher Neusa-Gelände bezogen hat, fand der Tag der offenen Tür erst am vergangenen Samstag statt. Zuvor mussten die Kinder acht Jahre lang in Containern betreut werden. Einrichtungsleitung Annette Schlüter begrüßte zu Beginn die Eltern der aktuellen Kinder. Sie und die Erzieherinnen hatten mit den Kleinen zahlreiche Lieder und eine Trommeleinlage einstudiert.

Die Krippe Pusteblume betreut derzeit 36 Kinder unter drei Jahren in drei Gruppen: den Grashüpfern, den Schnecken und den Schmetterlingen. Sogar ein eigenes Lied hat die Kindertagesstätte, das von diesen drei Tieren handelt. Alle Kinder kennen das Lied selbstverständlich auswendig und singen freudig mit. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann erzählte von der ungewöhnlich schnellen und unkomplizierten Genehmigung und Erbauung der neuen Räumlichkeiten. Der Rathauschef war voll des Lobes für Schlüter und ihr Team "denn das Gebäude ist nur die Hülle, viel entscheidender ist natürlich das Team, das sich um die ihnen anvertrauten Kinder kümmert".