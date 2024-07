Zweimal landen Fälle von Kinderpornografie am Amtsgericht in Aichach. Zweimal argumentieren die Angeklagten mit „Neugier“, warum sie Bilder von nackten Minderjährigen auf ihren Geräten besaßen – einmal davon eine Achtjährige in einer eindeutig sexuellen Handlung. Generell häufen sich momentan die Fälle von Kinderpornografie am Aichacher Amtsgericht – aus gutem Grund.

