Kinofest im Aichacher Cineplex mit "Herr der Ringe" und "Minions"

Die Cineplex-Kinos veranstalten am Wochenende erstmals ein bundesweites Kinofest. Auch Aichach ist dabei. Was hier für Kinder und Erwachsene geboten ist.

In allen Cineplex-Kinos findet am Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, erstmals ein bundesweites Kinofest statt. Auch das Cineplex in Aichach beteiligt sich daran. Besucherinnen und Besucher können an beiden Tagen zu allen Zeiten und bei freier Platzwahl zum Einheitspreis verschiedene Filme ansehen. Darüber hinaus gibt es weitere Aktionen.

Das Programm reicht von den ersten drei Teilen von "Herr der Ringe" über die "Minions" bis hin zu den ersten drei Teilen von "Winnetou" und "Star Trek - Der Zorn des Khan". Wer früh genug kommt, kann einer Mitteilung zufolge zwischen Liegestuhl, Kuschelsofa oder sich bewegenden D-Box-Sitzen wählen. Zu bestimmten Zeiten posieren Minions oder andere Darsteller für die Fotowand. Bei Aktionen für den guten Zweck können Besucherinnen und Besucher Filmplakate oder Kinogutscheine gewinnen.

Kinofest im Aichacher Cineplex: "Herr der Ringe" und "Minions" am Samstag

Das Programm am Samstag, 10. September, umfasst folgende Filme:

11 Uhr " John Williams - Live in Vienna "

- Live in " 14 Uhr Triple " Herr der Ringe " 1-3, Extended Version

" 1-3, Extended Version 20 Uhr Preview "Lieber Kurt"

20 Uhr Freiluftkino "Minions"

22 Uhr Freiluftkino "Orphan: First Kill"

22.30 Uhr Preview "Chase"

Klein-Kinder-Kino am Sonntag beim Kinofest im Aichacher Cineplex

Am Sonntag, 11. September, findet das 3K-Klein-Kinder-Kino statt. Ab 10.15 Uhr starten die Filme. Familien, die vorab online buchen, erhalten eine kleine Ermäßigung. Es werden unter anderem Kinderfilme gezeigt wie "Mein Lotta-Leben", "DC Super Pets", "Minions" oder "Bibi und Tina".

Außerdem sind am Sonntag folgende Filme zu sehen:

14 Uhr "Winnetou" Teil 1-3

18 Uhr Double "Top Gun 1 + Top Gun Maverick"

20 Uhr 40 Jahre Star Trek "Der Zorn des Khan"

An beiden Tagen ist vor dem Kino eine Hüpfburg aufgebaut und es gibt eine Fotowand. Infos und Tickets im Internet unter www.cineplex.de. (AZ)