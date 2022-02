Kinolust trotz Corona: Aichach schaut lieber Eberhofer statt Bond

So fiel das Kinojahr 2021 in den Cineplex-Kinos der Rusch-Gruppe in Aichach, Meitingen und Königsbrunn aus. Welcher Film in diesem Jahr für neue Rekorde sorgen könnte.

Die Corona-Pandemie macht den Cineplex-Kinos in Aichach, Meitingen und Königsbrunn (Kreis Augsburg) weiter schwer zu schaffen. Der Besucherrückgang im Vergleich zum letzten regulären Vergleichsjahr 2019 sei weiterhin enorm, heißt es in einer Mitteilung der Kinogruppe Rusch. Diese berichtet von vielen emotionalen Szenen bei der Wiedereröffnung der Kinos im Juli des Vorjahres. Besonders groß war die Freude in Aichach, da der Standort in der Paarstadt sein 20-jähriges Bestehen feiern konnte. Und auch bei ihrem Lieblingsfilm nehmen die Besucherinnen und Besucher in Aichach eine Sonderrolle ein.

Nachdem die meisten Kinos das erste Halbjahr 2021 weiter komplett geschlossen waren, verwundert es nach Ansicht der Rusch-Gruppe nicht, dass die Kinobranche einen Besuchereinbruch von knapp 60 Prozent gegenüber 2019 hinnehmen musste. Im Vergleich zu 2020, in dem der Lockdown und die Filmversorgung noch "desaströser" ausgefallen seien, gingen aber wieder knapp 30 Prozent mehr Besucher in die Kinos.

Neun Multiplex-Kinos in der Region

Alexander Rusch ist Gesellschafter der Kinogruppe Rusch aus Aichach, der nicht nur die Cineplex-Kinos in Aichach, Königsbrunn und Meitingen angehören. Die Aichacher Unternehmerfamilie betreibt neun Multiplexe in der Region und weit darüber hinaus. Standorte gibt es auch in Penzing bei Landsberg, Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck, Memmingen, in Franken in Fürth und in Amberg sowie in Leipzig (Sachsen).

Wie Alexander Rusch berichtet, gab es beim Neustart im Juli 2021 nach insgesamt acht Monaten Schließung hier und da Freudentränen. Zudem unzählige Rückmeldungen von glücklichen Gästen, die das Kino schmerzlich vermisst hatten. "Besonders emotional" sei die Wiedereröffnung im Aichacher Kino gewesen, da dieses Anfang Juli sein 20-jähriges Bestehen feiern konnte - und das sogar mit Gästen. Dabei wurden auch einige langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt.

Corona-Abstände in den Kinos in Aichach

Corona-Beschränkungen sorgten auch 2021 dafür, dass die Kinosäle nur zu einem Teil ausgelastet werden konnten, weil vorgeschriebene Mindestabstände eingehalten werden mussten. Alexander Rusch freut sich aber, dass trotz aller Restriktionen die Lust aufs Kino nicht verloren gegangen ist. "Im Gegenteil, ganz offensichtlich haben wir alle insbesondere durch Corona echte Gemeinschaftserlebnisse noch mehr schätzen gelernt, und die Gäste haben unseren umfangreichen Hygienemaßnahmen vertraut“, sagt er. Die Zeit der Schließung nutzte man bei der Kinogruppe Rusch vor allem für Renovierungsarbeiten, etwa für neue Bestuhlung. Ebenso wurden neue Laserprojektoren oder Tonsysteme installiert, auch wenn die aktuellen Liefereinschränkungen den Zeitplan teilweise noch immer verzögern.

Lesen Sie dazu auch

Das Filmangebot im Vorjahr war aufgrund vieler Corona-bedingter Verschiebungen riesig. Aus der Masse stachen laut Rusch zwei Filme heraus. Zum einen habe der letzte Bond mit Daniel Craig "Keine Zeit zu sterben" mit über sechs Millionen Besuchern in einem von Corona-Einschränkungen geprägten Markt klargemacht, dass der Titel Programm ist. Während 007 bundesweit mit Abstand die Kinos dominierte, konnte der bayerische Bond, der Eberhofer Franz, mit seinem "Kaiserschmarrndrama" beeindruckend dagegenhalten und in Aichach sogar den "echten" Bond vom Thron stoßen.

Auch die Filme, die in diesem Jahr anlaufen sollen, könnten Besuchermagnete werden. Das Angebot ist breit- gefächert. Der erfolgreichste Film zum Jahresende 2021, "Spiderman - No Way Home", schwingt laut Rusch-Gruppe aktuell auch im neuen Jahr an der Spitze der Kinocharts und begeistert die Marvel-Fangemeinde. Diese kann sich im Mai auf eine Fortsetzung mit "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" freuen. Fortgesetzt werden 2022 auch beliebte Streifen wie "Sing", "Phantastische Tierwesen", "Top Gun" und die "Minions". Auch auf "Wunderschön" von und mit Karoline Herfurth und auf das Superhelden-Epos "The Batman" dürften viele Kinofans warten.

Erfolgreichster Film aller Zeiten wird fortgesetzt

Die ganz großen Knaller kommen aber im Sommer und am Jahresende: zuerst Eberhofers neuer Fall, das "Guglhupfgeschwader" und dann "Avatar 2 - Rückkehr nach Pandora". Der erste Teil des Science-Fiction-Werks von James Cameron ist nach Einspielergebnis der weltweit erfolgreichste Film aller Zeiten. Kein Wunder, dass die Kinobranche große Hoffnungen in den zweiten Teil setzt. (AZ)