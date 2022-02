Kinostart von "Wilde Tiger": Schauspielerin erzählt von den Dreharbeiten

Plus Sushila Sara Mai erzählt den Gästen im Aichacher Cineplex, welche Probleme die Pandemie bereitete und wie wichtig ihr der Film ist.

Da könnte so mancher zum Bollywood-Fan werden: Zum Kinostart der Kinder- und Familienkomödie „Träume sind wie wilde Tiger“ war die Schauspielerin Sushila Sara Mai mit Familie am Sonntagnachmittag zu Gast im Aichacher Cineplex – und stand noch lange nach der Vorführung Rede und Antwort für die mehr als 60 begeisterten Besucherinnen und Besucher.