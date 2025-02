Kirche in Gallenbach bleibt nach Brandstiftung vorerst weiter geschlossen

Nachdem ein oder mehrere unbekannte Brandstifter in der Gallenbacher Kirche vor einer Woche ihr Unwesen getrieben hatten, bleibt das Gotteshaus vorerst weiter geschlossen.

An diesem Freitag würde normalerweise der nächste turnusmäßige Gottesdienst in der Kirche stattfinden. Doch sie bleibt einschließlich des Wochenendes weiter geschlossen, teilte das Pfarrbüro in Klingen am Donnerstag auf Anfrage mit. Voraussichtlich in der nächsten Woche könne die Kirche wieder geöffnet werden. Ein Termin für den nächsten Gottesdienst steht auch aufgrund der baldigen Faschingsferien noch nicht fest.

In der Gallenbacher Kirche richteten ein oder mehrere Täter einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe an. Die Kripo ermittelt nun unter anderem wegen Brandstiftung. Unser Archivbild zeigt den Innenraum der Kirche bei einem Vortrag von 2013. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Wie berichtet, hatten bislang unbekannte Täter am Donnerstag vergangener Woche in der Kirche an der Fuggerstraße verschiedene Gegenstände beschädigt, indem sie sie anzündeten. Das Feuer griff nicht auf das Kirchengebäude über. Zu einem Feuerwehreinsatz kam es nicht. Nach ersten Angaben der Polizei richteten die Täter einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich an. Die Kripo bittet mögliche Zeugen weiter um Hinweise auf den oder die Täter unter Telefon 0821/323-3821.