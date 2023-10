Aichach/Kissing

Der Köglturm bringt die Lechkiesel-Kunstwerke zum Strahlen

Plus Der Kissinger Kunstkreis Lechkiesel stellt zum dritten Mal im Aichacher Köglturm aus. Basis aller Werke sind 30 Zentimeter Breite. Der Rest ist Kreativität.

Von Edigna Menhard

Das Motto der Kunstausstellung, die der Kissinger Kunstkreis Lechkiesel derzeit im Aichacher Köglturm veranstaltet, ist nur auf den ersten Blick unverständlich: "B30 x HX". Gemeint ist damit, dass sich die Künstlerinnen und Künstler in ihren Werken auf das Maß von 30 Zentimetern Breite beschränken mussten, beim Höhenmaß waren sie dagegen völlig frei. Selbst entscheiden konnten sie zudem, welche Technik sie anwenden oder ob sie ein Gemälde oder ein Objekt zeigen. Im Ergebnis entstanden 32 Bilder und sechs Skulpturen von 16 Mitgliedern des Kunstkreises.

Lechkiesel-Vorsitzender Gernot Kragl hielt die Begrüßungsrede auf der Vernissage Foto: Edigna Menhard

Bereits zum dritten Mal stellt der Verein in den historischen Gemäuern aus. „Wir sind begeistert vom Köglturm, denn die Bilder und Skulpturen gehen mit den Räumlichkeiten auf den drei Etagen eine Symbiose ein“, sagte Lechkiesel-Vorsitzender Gernot Kragl zur Begrüßung der rund 25 Gäste und Ausstellenden bei der Vernissage. „Der kleine, schmucke Turm beginnt zu leben und bringt die Kunstwerke so richtig zum Strahlen. Darum sind wir hier“, schwärmte er. Auch zeigte er sich von der Kreativität der Künstler und Künstlerinnen begeistert. Es sei eine vielfältige Ausstellung entstanden von realer, abstrakter, grafischer und plakativer Kunst in Acryl, Öl, Mischtechniken, Aquarell und Lithografie sowie von Skulpturen aus den Werkstoffen Metall, Holz, Beton und Bronze.

