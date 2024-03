"Klangschalenmassage" im Glockenturm der Aichacher Stadtpfarrkirche

Die Pfarreiengemeinschaft Aichach bietet am Sonntag erstmals Kirchenwellness mit mehreren Anwendungen an. Der Stadtpfarrer sagt: "Wellness ist eine Form des Gebets."

Das Wort Wellness wird wohl kaum jemand auf Anhieb mit der Kirche in Verbindung bringen. "Warum eigentlich nicht?", fragte sich das Kreativteam der Pfarreiengemeinschaft Aichach. Die fünf Frauen des Teams setzten sich mit Stadtpfarrer Herbert Gugler zusammen und entwickelten Ideen. Beim ersten Kirchenwellnesstag in der Stadtpfarrkirche am Sonntag, 3. März, können Interessierte zwischen 14 und 16.30 Uhr an fünf Stationen verschiedene Anwendungen kostenlos erfahren.

Eine Klangschalenmassage – aber mal ganz anders. Das ist eine der Ideen des Kreativteams. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wellnessangebots steigen mit Mesner Martin Ruhland in den Kirchturm hoch und erleben dort live die Wirkung von Glockenschwingungen. Eine frei hängende Glocke werde angeschlagen und dann könne jeder seine Hand auf die Glocke legen, erklärt der Stadtpfarrer, was im Kirchturm passiert. Er hat es bereits mit den Kindern des Kinderchores ausprobiert und weiß: „Es geht lange und man spürt schon eine Wirkung.“ Vor allem aber spüre man die Schwingungen im ganzen Körper. Das sei wahrscheinlich sogar effektiver als eine Klangschalenmassage, vermutet Gugler. Das Ziel der Station: Menschen sollen fühlen, was es heißt, im Einklang mit sich selbst zu sein.

Besucherinnen und Besucher des Kirchenwellnesstags in der Aichacher Stadtpfarrkirche erleben die Schwingungen der Kirchenglocken hautnah. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Am Taufbecken spüren Besucher das Wasser des Lebens

Der Stadtpfarrer hat seine Station am Taufbecken. Hier geht es darum, das Wasser des Lebens zu spüren. Musik spiele, Bibelstellen würden vorgelesen und die Teilnehmer ruhig atmen, beschreibt Gugler die Anwendung, die er alle halbe Stunde anbietet. Den Abschluss macht hier die Möglichkeit, vom Wasser als Quell des Lebens zu trinken. Mit Düften arbeitet Pastoralreferent Markus Drößler in der Gebetsnische auf der Empore. Alle halbe Stunde legt er dort im Wechsel verschiedene Weihrauchdüfte auf. Unter anderem bekommen die Besucherinnen Akazie, Rose oder Pinie mit Menthol zu riechen. In der Grabkapelle ist ein Lichtraum, bei dem die Teilnehmer des Kirchenwellnesstags verschiedene Farben und ihre Wirkungen erleben können. Schließlich sei Jesus das Licht der Welt, so der Stadtpfarrer. Eine Handmassage mit dem Aichacher Marienöl soll schließlich daran erinnern, dass Christen Gesalbte seien.

Er habe noch nie gehört, dass es ein Angebot wie dieses in einer Kirche gegeben hätte, sagt Gugler. Ihm ist die Vorfreude auf den Kirchenwellnesstag anzuhören. Dabei seien das eigentlich alles urchristliche Anwendungen. Für den Stadtpfarrer sind die Wellness-Angebote „verborgene Schätze, die wir ans Licht bringen und selbstbewusst sagen: Das ist doch unseres“. Für die Besucherinnen sei es ein Angebot, das sie unverbindlich annehmen und bei der Gelegenheit „Kirche mal anders erleben“ könnten. Wellness sei auch eine Form des Gebets, findet der Stadtpfarrer: „Die einen nennen es Meditation, wir nennen es Gebet.“

Dekan: Angebot auch für Menschen, die sonst nicht in die Kirche gehen

So sieht das auch Dekan Stefan Gast: „Die christliche Botschaft und die Sakramente sind eigentlich Wellness pur für die Seele.“ Das Angebot der Aichacher Stadtpfarrei findet Gast „recht kreativ“. Er ist sicher: „Damit werden Leute angesprochen, die sonst eventuell Hemmungen haben, in die Kirche zu gehen.“ Ob das auch für andere Pfarreien eine Anregung sein könnte? Da müssten die Gegebenheiten passen, meint der Dekan. Das Marienöl zum Beispiel sei typisch für Aichach. „In Inchenhofen müssten wir unser Leonhards-Tröpferl hernehmen“, überlegt er laut. Das sei allerdings eher für inwendige Anwendungen gedacht. Grundsätzlich kann er sich aber vorstellen, dass andere Pfarreien sich von der Idee inspirieren lassen und etwas in ihrem eigenen Stil umsetzen.

Die Kirchenwellness ist nicht die erste Idee, die das Kreativteam in Aichach umsetzt. Im vergangenen Jahr hatte es im Herbst mit Schulkindern und Familien den „Gute-Wünsche-Lichterlauf“ veranstaltet. Am ersten Adventssonntag konnten Kinder und Familien „Weihnachten mit allen Sinnen“ erleben.