Klassikfan Karl-Heinz Westermayr wird 80 Jahre alt

Karl-Heinz Westermayr feierte seinen 80. Geburtstag im Kreise seiner Familie. Der gebürtige Aichacher und Fan klassischer Musik war lange Zeit an der Aichacher Berufsschule als Lehrer tätig, bevor er in den Ruhestand ging. Bekannt sein dürfte der zweifache Großvater auch vielen durch sein Buch “Eines Tages kommst du rüber“, in welchem er von seiner wahren Liebesgeschichte im geteilten Deutschland erzählt. Auch Bürgermeister Klaus Habermann als Vertreter der Stadt sowie Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann als Vertreter der CSU Aichach gratuluierten ihm.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!