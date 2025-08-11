Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Aichach: Klassikfan Karl-Heinz Westermayr wird 80 Jahre alt

Aichach

Klassikfan Karl-Heinz Westermayr wird 80 Jahre alt

Der Aichacher war lange Zeit an der Aichacher Berufsschule als Lehrer tätig.
Von Stefan Westermayr
    • |
    • |
    • |
    Karl-Heinz Westermayr (Mitte) gratulierten zu seinem 80. Geburtstag Bürgermeister Klaus Habermann (rechts) und Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann (links).
    Karl-Heinz Westermayr (Mitte) gratulierten zu seinem 80. Geburtstag Bürgermeister Klaus Habermann (rechts) und Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann (links). Foto: Stefan Westermayr

    Karl-Heinz Westermayr feierte seinen 80. Geburtstag im Kreise seiner Familie. Der gebürtige Aichacher und Fan klassischer Musik war lange Zeit an der Aichacher Berufsschule als Lehrer tätig, bevor er in den Ruhestand ging. Bekannt sein dürfte der zweifache Großvater auch vielen durch sein Buch “Eines Tages kommst du rüber“, in welchem er von seiner wahren Liebesgeschichte im geteilten Deutschland erzählt. Auch Bürgermeister Klaus Habermann als Vertreter der Stadt sowie Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann als Vertreter der CSU Aichach gratuluierten ihm.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden