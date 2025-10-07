Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Aichach: Kleidersammlung für „Aktion Hoffnung“ in Aichach

Aichach

Kleidersammlung für „Aktion Hoffnung“ in Aichach

Ministranten nehmen die Säcke am Parkplatz gegenüber vom Freibad entgegen. Weitere Abgabestellen sind auch in Ober- und Unterwittelsbach.
    • |
    • |
    • |
    Aichachs Ministranten unterstützen die "Aktion Hoffnung".
    Aichachs Ministranten unterstützen die "Aktion Hoffnung". Foto: Markus Drößler

    Die Kleidersammlung für die „Aktion Hoffnung“ in Aichach findet am Samstag, 11. Oktober, von 8 bis 12 Uhr statt. Ministranten nehmen an der Sammelstelle am Parkplatz gegenüber dem Aichacher Freibad die Säcke entgegen. In Unterwittelsbach können die Kleidersäcke von 8 bis 10 Uhr am Gemeinschaftshaus und in Oberwittelsbach am Feuerwehrhaus abgegeben werden. Leere Kleidersäcke liegen an den Schriftenständen der Kirchen auf.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden