Kleidersammlung für „Aktion Hoffnung“ in Aichach

Die Kleidersammlung für die „Aktion Hoffnung“ in Aichach findet am Samstag, 11. Oktober, von 8 bis 12 Uhr statt. Ministranten nehmen an der Sammelstelle am Parkplatz gegenüber dem Aichacher Freibad die Säcke entgegen. In Unterwittelsbach können die Kleidersäcke von 8 bis 10 Uhr am Gemeinschaftshaus und in Oberwittelsbach am Feuerwehrhaus abgegeben werden. Leere Kleidersäcke liegen an den Schriftenständen der Kirchen auf.

86551 Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kleidersammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abgabestelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis