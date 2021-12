Kleine Geste löst große Freude am Aichacher Krankenhaus aus

Plus 30 Nachbarn spenden für eine "süße Aktion" für alle 350 Mitarbeiter. Für die Intensivstation gibt es Nervennahrung. Was die Organisatorinnen hoffen.

Es ist nur eine kleine Geste. Für Sabine Schweikert und ihre Nachbarin Annette Diewel aus Aichach kommt sie aber von Herzen. Sie wollen sich bei allen 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Aichacher Krankenhauses bedanken, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor knapp zwei Jahren an ihrer Leistungsgrenze arbeiten. Und sie sind nicht alleine. Rund 30 Nachbarn spendeten für die "süße Aktion" der beiden.