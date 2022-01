Aichach

Kleiner Baby-Boom im Aichacher Geburtshaus

Plus Gleich zwei Kinder kommen in der Nacht zum Montag im Aichacher Geburtshaus auf die Welt. Noch eine dritte Frau liegt dort in den Wehen.

Von Katja Neitemeier

Zwei Wochen lang hat Flaute geherrscht im Aichacher Geburtshaus. In dieser Zeit ist kein einziges Kind auf die Welt gekommen. Leiterin Pia Petrovic erzählt: "Wir waren in dieser Zeit schon auf Habachtstellung, weil wir wussten, dass es bald wieder Geburten gibt." Am Sonntag war es dann so weit: Gleich drei Frauen kamen zum Entbinden ins Geburtshaus am alten Krankenhaus.

