Aichach-Klingen

Bekommt Klingen ein Rückhaltebecken?

Überflutungen gab es beim Hochwasser auch in Klingen. Dieses Anwesen am Badweg stand unter Wasser.

Plus Bei der Bürgerversammlung in dem Aichacher Stadtteil sind die Folgen des Hochwassers ein Thema. Ebenso die maroden Staatsstraßen bei Klingen.

Von Johann Eibl

Die ungewöhnlich heftigen Regenfälle und das folgende Hochwasser vor zwei Wochen haben in vielen Orten bis heute tiefe Spuren hinterlassen. Vor diesem Hintergrund war es alles andere als überraschend, dass das Thema bei der Bürgerversammlung am Donnerstag im Aichacher Stadtteil Klingen angesprochen wurde. Dazu waren 70 Bürgerinnen und Bürger ins Gasthaus Büchel gekommen, darunter auch ein Drittel der Mitglieder des Aichacher Stadtrats. Wiederholt wurde die Forderung nach einem Rückhaltebecken laut, um für ähnliche Ereignisse in Zukunft besser gerüstet zu sein.

Konkret hieß es, neben der Straße in Richtung Sielenbach und Adelzhausen, die ja zum Ausbau ansteht, könnte man so einen Raum nun vorsehen. Der Starkregen habe die Kanalisation überfordert, wurde beklagt. Bürgermeister Klaus Habermann entgegnete, bei diesem Starkregenereignis sei keine Kanalisation ausreichend gerüstet gewesen.

