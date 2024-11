E-Bike und Handy weg: 60-Jähriger wird Opfer eines Raubes

Ein 60-jähriger Mann ist in der Nacht zum Samstag zwischen Aichach und Klingen offenbar Opfer eines Raubes geworden. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Er zeigte die Tat eine Stunde später bei der Aichacher Polizei an.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 60-Jährige nach eigenen Angaben gegen 23.30 Uhr mit dem E-Bike von Aichach in Richtung Klingen unterwegs. Auf Höhe der Unterführung der B300 kam ihm demnach eine dreiköpfige Personengruppe entgegen. Eine Person sprach den 60-Jährigen an und schlug ihn unvermittelt. Dadurch stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Als sich das Opfer wieder aufrichtete, waren die Personen mit seinem E-Bike und Wertgegenständen verschwunden, wie es der Polizei berichtete.

Das Opfer kann keine Angaben zu den Tätern machen

Etwa eine Stunde nach dem Raub kam der 60-Jährige zur Inspektion. Er hatte laut Polizei eine blutige Nase und berichtete, dass ihm neben dem E-Bike auch das Handy, nicht aber sein Geldbeutel gestohlen worden sei. Das Opfer konnte der Polizei zufolge keine näheren Angaben zu der Personengruppe machen. Es ist deshalb nicht klar, ob es sich um drei Männer handelte oder ob auch Frauen dabei waren. Auch wusste der 60-Jährige nichts über die Fluchtrichtung des Trios.

Nachdem die Tat schon eine Stunde zurücklag, verzichtete die Polizei auf eine groß angelegte Fahndung. Sie ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes. Den Beuteschaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)