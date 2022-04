Aichach

vor 19 Min.

Kneippanlage am Griesbacherl in Aichach ist ab sofort wieder nutzbar

Die Kneippanlage in der Grünanlage am Heini-Baronner-Weg in Aichach ist runderneuert worden und ab sofort wieder benutzbar.

Plus Der geplante Abbau der Kneippanlage am Heini-Baronner-Weg in Aichach sorgte für Proteste bei den Bürgern. Nun wurde die Anlage saniert und kann wieder genutzt werden.

Von Manfred Zeiselmair

Die "kleine Lösung" der erneuerten Kneippanlage am Heini-Baronner-Weg in Aichach kann sich sehen lassen. Darüber waren sich sowohl die städtischen Planer um Richard Brandner vom Bauamt als auch Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann und seine mit der Ausführung beauftragten Bauhofmitarbeiter bei der offiziellen Wiederinbetriebnahme am Mittwoch einig. Die 1978 erstellte Anlage im zentrumsnahen Park am Griesbacherl kann nach der Sanierung ab sofort wieder von allen gesundheitsbewussten Kneipp-Liebhaberinnen und -Liebhabern genutzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .