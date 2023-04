Königliche Pracht: In der neuen Ausstellung im Sisi-Schloss funkelt es

Im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach widmet sich die Ausstellung "Elisabeth – ein Leben in Gold und Silber" der Liebe der Kaiserin zu Gold- und Silberschmiedwerken.

Kaiserin Elisabeth hatte eine ausufernde Liebe zum Schönen. Dabei hing ihr Herz nicht nur an beeindruckenden Kleidern und Modeaccessoires, sondern auch an grazilen Werken begnadeter Gold- und Silberschmiede. Die neue Ausstellung im Sisi-Schloss in Aichach-Unterwittelsbach zeigt eine neue Seite von Elisabeth, deren extravaganter Lebensstil in edles Gold und Silber geprägt war.

Ausstellung zeigt edle Schmuckstücke im Sisi-Schloss

Die goldene Pracht faszinierte sie, ob in kostbaren Geschmeiden oder virtuosen Kreationen für Tisch und Tafel. Kostbare Kelche und Monstranzen gehen ebenso auf Stiftungen der Monarchin zurück wie filigrane Kleinodien, die von ihrem einzigartigen Kunstgeschmack erzählen. Schöpfungen aus Augsburg und Wien sind bei einem Streifzug durch die Welt der Schätze genauso zu sehen wie eine Kutschenuhr, die in Friedberg bei Aichach entstand. Wertvolle Edelsteine ergänzen das Funkeln der Edelmetalle und lassen längst vergangene Zeiten wieder lebendig werden.

Die neue Ausstellung "Kaiserin Elisabeth – ein Leben in Gold und Silber" zeigt Prachtvolles aus mehreren Epochen. Dazu gehört unter anderem dieses prächtige Uhrengehäuse, das um 1700 geschaffen wurde. Foto: Pfarrei St. Andrä im Lavanttal

Die neue Ausstellung "Kaiserin Elisabeth – ein Leben in Gold und Silber" zeigt Prachtvolles aus mehreren Epochen. Dazu gehört unter anderem ein prächtiges Uhrengehäuse, das um 1700 geschaffen wurde. Es zählt zu den bedeutendsten Erzeugnissen der Augsburger Goldschmiede. Die kunstvolle Arbeit ist ein Geschenk der Stadt Augsburg an Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden anlässlich der gewonnenen Schlacht bei Höchstädt 1703 gegen die Franzosen. Der Markgraf war wesentlich beim Entsatz Wiens 1683 beteiligt, bei dem das osmanische Heer siegreich geschlagen wurde. Somit stand der zum Feldmarschall ernannte Markgraf in hoher Gunst bei den Habsburgern.

In Friedberg entstand eine Mondphasenuhr, die als Kutschenuhr genutzt wurde. Meister Vasold (Fasold) aus Friedberg schuf diese kostbare Uhr, die als eines der wichtigsten Sammlerstücke am Habsburger Hof zählte. Die Uhr zeigt eindrucksvoll, wie sich die Zeitmesstechnik entwickelte und an Präzision zunahm. Gleichzeitig ist der Chronograf ein Beispiel für die Sammeltätigkeit an den Höfen Europas, wo es als schick galt, neben Gold und Silber, Gemälden und Kunstschmiedearbeiten auch Automaten und Uhren zu sammeln.

Die Ausstellung läuft bis Ende Oktober in Unterwittelsbach

Früher war üblich, dass Monarchen ihre Juwelen stifteten und daraus Accessoires mit christlicher Prägung schaffen ließen. Es gehörte zum guten Ton der europäischen Herrscherdynastien, kostbare Edelsteine zu Kreuzen fassen zu lassen und damit die Pietàs zum Ausdruck zu bringen. Maria Theresia ließ einige Steine (Brillanten und Amethysten) aus ihrem Brautschmuck zu einem Kreuz zusammenfügen, das von einer Brosche gehalten wird.

Das Sisi-Medaillon war schon einmal in Unterwittelsbach zu sehen. Das Gouache-Gemälde, das von dem bekannten Porträtisten Theodore Jaques Ralli geschaffen wurde, hat jenes Porträt von Franz Schrotzberg zum Vorbild, das neben Winterhalters Sternenkleid-Gemälde zu den bedeutendsten Abbildungen der Monarchin zählt. Sisi zählte zu den im 19. Jahrhundert attraktivsten Monarchinnen und prägte nachhaltig Modegeschmack und Lebensstil ihrer Zeit. Sie galt auch als Denkerin, die mit vielen Konventionen brach und neue Denkweisen einführte, die schnell en vogue wurden und Generationen beeinflussten.

Auf einer Art Laufsteg sind Kleider von Kaiserin Elisabeth zu sehen. Im Hintergrund sind Gemälde der beiden Regentinnen. Foto: Gerlinde Drexler (Archivbild)

Die Kostbarkeiten, die im Rahmen der neuen Ausstellung im Sisi-Schloss gezeigt werden, sind Leihgaben mehrerer bedeutender Sammlungen in Österreich. Die neue Ausstellung "Kaiserin Elisabeth – ein Leben in Gold und Silber" ist geöffnet vom 27. April bis 29. Oktober 2023., Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, für Kinder (bis 16 Jahre) 2,50 Euro, für Familien elf Euro und für Gruppen vier Euro pro Person.

Einen Samstag im Monat gibt es eine kostenlose Führung

Die Geschichten hinter den Exponaten erzählt Kastellan Brigitte Neumaier bei einer Führung durch die Ausstellung. Führungen für Gruppen sind jederzeit nach Vereinbarung unter Telefon 08251/891869 möglich. Die Kosten betragen 50 Euro je Führung zuzüglich eines Eintrittes von vier Euro pro Person. Für Einzelpersonen wird zwischen Mai und Oktober jeweils am ersten Samstag im Monat eine kostenlose Führung angeboten, lediglich der Eintritt zur Ausstellung ist zu zahlen. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Termine: 6. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 5. August, 2. September und 7. Oktober.

An den Wochenenden hat auch das Sisi-Café geöffnet und bietet Kaffee und Kuchen sowie Erfrischungsgetränke, bei Biergartenwetter auch kleine Brotzeiten. Geöffnet hat das Café samstags von 13 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. (AZ)