Kollegen und Schreinerinnung organisieren Überraschungsparty für Sonja Schmaus

Mit vielen rührenden Worten, sehr emotional und mit vielen Einlagen wurde die langjährige Studiendirektorin Sonja Schmaus von Lehrerkollegen, Schulleitung, Schülern an der Berufsschule Aichach und Schreinerbetrieben in ihren Ruhestand verabschiedet. Auch viele ehemalige Schüler kamen zu der Überraschungsparty.

Vor 33 Jahren begann Sonja Schmaus die Holzabteilung in abgeordneter Funktion, da Sie an der Berufsschule in Donauwörth unterrichtete, in Friedberg aufzubauen und zu führen. Im Jahr 2007 wechselte die Holzabteilung an die Berufsschule nach Aichach. Nach der Übernahme der Bauabteilung im Jahr 2014 vergrößerte sich die Abteilung zur Bau- und Holzabteilung. 33 Jahre war Sonja Schmaus an den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land als Fachbetreuerin tätig und leitete die Abteilung Bau- und Holztechnik – eigentlich eine reine Männerdomäne, welche Schmaus „mit überdurchschnittlich viel Engagement und der nötigen Portion weiblichem Charme meisterte“, wie Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg in einer sehr persönlichen Dankesrede hervorhob. Auch Obermeister Konrad Sedlmeyr und Schmaus-Nachfolger Hans Nagel waren sich einig, dass sie eine große Lücke und Fußspuren hinterlassen würde: als Brücke zwischen Schülern, Kollegen, Betrieben oder auch dem Sekretariat und der Schulleitung leistete sie Großartiges und rief so manches Projekt mit ihrer anpackenden Art ins Leben.

Sonja Schmaus wurde mit vielen persönlichen Einlagen und Abschiedsgeschenken geehrt: Von der selbst gemachten „Erinnerungskiste“ (natürlich aus Holz) mit vielen Abschiedsbriefen, einer Showeinlage mit selbstgebastelten Holzwurm-Handpuppen, über eigens getextete Songs zum Mitsingen, Rosenspalier und Luftballonsteigen war einiges geboten. Sonja Schmaus fehlten fast die Worte, als sie sich zum einen für die vergangenen Jahre als auch für die mehr als gelungene Überraschung bei allen bedankte. Man konnte nachfühlen, wie viel Herzblut und Leben sie in „ihre“ Schule gesteckt hatte und wie viel ihr die Menschen um sie herum bedeuten.

