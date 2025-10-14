Konzertabend mit Duonova und optischen Höhepunkten

Duonova, das sind Gitarrist Florian Kohlscheen und Multiinstrumentalist Nico Graz an Akkordeon, Bandoneon und Saxophon. Die beiden Ausnahmemusiker haben nicht nur ihre jeweiligen Instrumente mit Auszeichnung studiert. Sie sind darüber hinaus tief in anderen Musikkulturen eingetaucht. Das vielseitige Duo widmet sich der Konzertmusik aus Süd- und Mittelamerika sowie der spanischen Musik des 19. Jahrhunderts. Am Samstag, 25. Oktober, treten sie um 19.30 Uhr unter dem Motto La Vida breve – das Leben ist kurz – in der Grundschule Aichach Nord auf. Die Tanzprofis Tanya Gutiérrez & Sebastian Avendaño werden einige Stücke begleiten. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten auf okticket.de oder in der Stadt-Info am Stadtplatz 40. Restkarten an der Abendkasse.

