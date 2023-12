Aichach

vor 18 Min.

Kosten für das neue Wasserwerk der Magnusgruppe bleiben im Rahmen

Plus Die Verbandsversammlung der Magnusgruppe fällt den Haushaltsbeschluss für 2024 einstimmig. Aus der Ukraine trifft ein Dankeschön ein.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Der Bau des neuen Wasserwerks in Oberbernbach (Stadt Aichach) hinterlässt naturgemäß in den Wirtschaftsplänen der Magnusgruppe tiefe Spuren. Wie bei der Verbandsversammlung am Dienstag, die ausnahmsweise im Sitzungssaal der Stadt Aichach stattfand, zum Ausdruck kam, werden im Laufe der kommenden Jahre wieder deutlich weniger finanzielle Mittel benötigt. Im Finanzplan für 2023 geht man von 5,3 Millionen Euro aus, 2024 sind an dieser Stelle 4,6 Millionen Euro verzeichnet, 2025 2,5 Millionen Euro, ein Jahr später 2 Millionen Euro und 2027 schließlich 1,5 Millionen Euro.

Rupert Reitberger hatte eingangs als Vorsitzender des Verbands die wichtigsten aktuellen Themen des Wasserversorgers angesprochen. Beim Abbruch des alten Wasserwerks wurde festgestellt, dass die Dämmschicht in der Bodenplatte belastetes Material enthält, das bisher noch nicht abgefahren wurde. Auf dem anliegenden Acker, der erworben werden konnte, lagern die kontaminierten Teile ebenso wie 10.000 Kubikmeter Aushub.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen