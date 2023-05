Kraftradfahrer stürzt an B300-Abfahrt bei Aichach: Verursacher flieht

Das Überholmanöver eines anderen Kraftradfahrers führt an der B300-Anschlussstelle Aichach-West zum Sturz eines 22-Jährigen. Der Verursacher kümmert sich nicht darum.

An der Anschlussstelle Aichach-West (Tränkmühle) ist am Pfingstmontag ein Unfall passiert. Ein 22-jähriger Kradfahrer war gegen 14.15 Uhr auf der B300 in Richtung Schrobenhausen unterwegs. Er verließ die Bundesstraße an der Abfahrt Tränkmühle. Kurz vor dem Kreisverkehr wurde er nach Polizeiangaben von einem unbekannten Mann überholt, der ebenfalls auf einem Kraftrad unterwegs war. Der 22-Jährige konnte laut Polizei nur noch ausweichen und stürzte letztendlich.

Polizei bittet Zeugen des Unfalls an B300-Abfahrt Tränkmühle um Hinweise

Der unbekannte Kraftradfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 22-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Kraftrad entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-0 mit der Polizeiinspektion in Aichach in Verbindung zu setzen. (nsi)