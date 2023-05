Von Aichach nach Italien: Vier Gymnasiasten dürfen zu Cornelia Funke

Vier Schülerinnen des Deutschherren-Gymnasiums Aichach haben beim Kreativwettbewerb überzeugen können. Nun dürfen sie zur Kinderbuchautorin Cornelia Funke reisen.

Vor einem Jahr war die erfolgreichste deutsche Jugendbuch-Autorin Cornelia Funke bei einer Lesung per Video begeistert vom Interesse der Schülerinnen und Schüler und dem Engagement des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach und initiierte mit ihrem Angebot, einige von ihnen zu sich in die Toskana einzuladen, einen Kreativitätswettbewerb. Bei einer Siegerehrung wurden die besten Arbeiten nun ausgezeichnet. Die Schülerinnen und Schüler zeigten in zwei Altersklassen beeindruckende literarische, bildnerische und musikalische Werke. Und auch Cornelia Funke hielt ihr Versprechen: Vier ältere Schülerinnen dürfen im Juli zu ihr nach Italien, wo sie eine Woche lang ihre Fertigkeiten weiter verfeinern können.

Vier Schülerinnen aus Aichach reisen im Juli zu Cornelia Funke nach Italien

Schulleiter Frank Schweizer erinnerte einleitend daran, dass "Kreativität Intelligenz ist, die Spaß macht", und zeigte sich beeindruckt von der Zahl und Qualität der eingereichten Werke. Er lobte Jury-Vorsitzende Petra Haferkorn-Pelz, Fachschaftsleiter Michael Lang sowie den Vorsitzenden des Fördervereins Ralph Raßhofer für die Ausrichtung des Wettbewerbs. Cornelia Funke selbst bedankte sich in einer Videobotschaft "für all das Tolle, was ihr da gemacht habt, und dass ihr euch mit so vielem beteiligt habt". Das sei ein aufregendes Abenteuer zusammen. "Ich kann es gar nicht erwarten, dass wir noch mehr miteinander machen." Und weil so viele gute Beiträge eingereicht wurden, stiftete die Autorin und Illustratorin Preise für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Preisträgerin Elisabeth Dietlinger erläuterte eines ihrer Werke: eine Phantasiefigur im Manga-Stil, für die sie zu Cornelia Funke in die Toskana eingeladen ist. Foto: Michael Lang, Deutschherren Gymnasium Aichach

Eine der vier glücklichen Gewinnerinnen, die im Juli nach Volterra eingeladen sind, ist Elisabeth Dietlinger. Aus ihrem bereits umfangreichen Werk an Zeichnungen reichte sie eine erstaunliche Anzahl ein und präsentierte eine Auswahl daraus dem Publikum. Die Fachjury zollte große Anerkennung der "symbolischen Bildsprache, dem emotional geladenen Farb- und Lichtspiel und der Virtuosität der Ausführung".

Ebenfalls zu Cornelia Funke eingeladen ist Miriam Lenz, die die Jury mit ihrem selbst komponierten und auf der Violine per Video eingespielten Stück "Farewell as an option" überzeugte. In diesem setzt sie die Phasen eines Abschieds um mit dem Wechsel zwischen loslassen und zurückerinnern. Lilly Mair fährt in die Toskana für eine Kombination aus einem Kunstobjekt mit der dazugehörigen Erzählung "San Diego, die Bändigerin der Verbrechen und der Reisen". Sie verfremdete dafür eine Jeanshose und reichte diese samt Geschichte ein. Die Hose ist vorn aufgeschnitten, sodass sie Verborgenes enthüllt wie die sonst unsichtbaren Hosentaschen. Die Rückseite dagegen verhüllt und ist verziert mit einer strudelförmigen Stickerei im Stil von Vincent van Goghs "Sternennacht".

Katharina Schmidberger, Valerie Urbahn und Sarah Breitsameter (v. li.) freuten sich über den von Ralph Raßhofer überreichten ersten Preis in der Altersklasse I für ihre Fotostory. Foto: Michael Lang, Deutschherren Gymnasium Aichach

Annika Feucht schließlich ist zu Cornelia Funke eingeladen für ihre Geschichte "My mind is playing tricks on me". Der Jury gefiel daran besonders, wie die Hauptfigur mit Trauer und Schmerz umgeht und wie beides sich zum Ende der Geschichte auflöst. Die Schule wolle darum versuchen, die Geschichte einem größeren Publikum zugänglich zu machen.

Für die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, denen altersbedingt noch keine Einladung von Cornelia Funke ausgesprochen werden konnte, stiftete der Förderverein des Gymnasiums Geldpreise. Der erste Preis ging an eine Gemeinschaftsarbeit von Sarah Breitsameter, Katharina Schmidberger und Valerie Urbahn. Sie setzten Playmobilfiguren mit viel Liebe zum Detail in Szene zu der Geschichte "Ein Urlaub für neue Freundschaft". Damit wollten sie zeigen, "dass man eigentlich nur zusammen stark sein kann, egal aus welchem Land man kommt", wie Sarah Breitsameter für die Gruppe erläuterte. Ein Fotobuch dokumentiert ebenso spannend wie anschaulich die Erlebnisse mehrerer Urlaubergruppen verschiedener Herkunft auf einem Bauernhof, die gemeinsam Gefahren bewältigen und so ihre Verbundenheit erkennen.

Die Unterstufenschüler bekommen in einigen Jahren eine weitere Chance

Den zweiten Preis erhielten Valentin und Magnus Lenz für ihre Collage selbst geschossener Bilder von Vögeln, Bienen und Schmetterlingen. Ihre Aufnahmen überzeugten die Jury durch "Detailansichten, spannende Perspektiven und gestochen scharfe Abbildungen". Den dritten Preis erhielt Josef Huber für ein selbst komponiertes und eingespieltes musikalisches Kunstwerk, das er überaus hörenswert auch live am Flügel darbot. "Ich habe mir gedacht: Kreativ bin ich in der Musik. Und da habe ich eben eines aus meinem Sortiment ausgesucht und das hat dann gepasst", erläuterte er.

Der Kreativitätswettbewerb soll gemeinsam mit Cornelia Funke in einigen Jahren wiederholt werden, sodass auch die Schülerinnen und Schüler, die noch zu jung sind, eine Chance auf eine Fahrt nach Volterra bekommen werden. (AZ)