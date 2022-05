Kreistag Aichach-Friedberg beendet Live-Übertragung von Sitzungen

Plus Eine Mehrheit im Kreistag will das Streaming im Internet nicht fortsetzen. Dabei gab es zunächst einen Kompromiss für eine Weiterführung des Versuchs zumindest für ein Jahr.

Die Premiere von „Blaues Palais TV“ im Oktober verlief noch einigermaßen vielversprechend, auch wenn schon zum Auftakt der Zuschauerzuspruch bei einer Umweltausschusssitzung überschaubar blieb. Beim zweiten Test aus dem Bauausschuss im Februar gab es dann ganz wenig zu sehen für das interessierte Publikum aus dem Wittelsbacher Land zu Hause an Handy, Tablet oder PC – über die Hälfte der Sendezeit herrschte Mattscheibe. Jetzt steht fest: Das Format wird komplett eingestellt. Eine Mehrheit im Kreistag (30:25) hat sich am Montag überraschend dagegen ausgesprochen, weiter Sitzungen live aus dem Saal im Landratsamt ins Internet zu übertragen.