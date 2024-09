Kreisverkehr in Aichach-Nord ist ab Dienstag wieder frei

Während in Aichach ab Montag, 9. September, die Bahnhofstraße in einem Teilbereich für Bauarbeiten gesperrt wird, ist eine andere Baustelle fertig. Der Kreisverkehr in Aichach-Nord an Schrobenhausener Straße und Mozartstraße wird am Montag wie geplant beendet.

Die Vollsperrung wird aufgehoben, teilt das Landratsamt Aichach-Friedberg mit. Die Kreisstraße AIC30 ist in dem Bereich ab Dienstag, 10. September, wieder befahrbar.

Kreisverkehr in Aichach ist saniert

Der Kreisverkehr beim Biomasse-Heizkraftwerk ist seit 29. Juli gesperrt. Er musste laut Landratsamt saniert werden. Die Umleitung führte über die B300. Ab Dienstag ist die direkte Verbindung zwischen Aichach und Unterwittelsbach wieder frei. (AZ)