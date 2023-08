Kriege, Könige, Kühe: Der Aichacher Stadtplatz hat schon viel gesehen

Von Erich Echter - vor 18 Min. Artikel anhören Shape

Mit der Zukunft des Stadtplatzes befassen sich seit einiger Zeit Stadtrat und Bürger. Wie er sich entwickelt hat und was die Nationalsozialisten mit ihm vorhatten.

Er ist lang gestreckt und leicht s-förmig gebogen: der Aichacher Stadtplatz – sicher der bedeutendste Teil der historischen Altstadt. Begrenzt wird er durch das Obere und Untere Tor. Das Rathaus ist der Mittelpunkt der Stadtanlage. Ausdehnung und Verlauf der 330 Meter langen und mäßig breiten Straßenachse von Süden nach Norden zeugen noch heute von der einstigen Bedeutung dieser Verkehrs-, Rast-, Handels- und Marktstraße. Der Stadtplatz erlebte in seiner langjährigen Geschichte Höhen und Tiefen. Kaiser, Könige und Kurfürsten sah er kommen und gehen. Die Kriegsfurie fegte öfter über ihn hinweg. Auf ihm wurde Recht gesprochen und reger Handel betrieben. Davon zeugen noch heute die Jahrmärkte. Bis in die 1960er-Jahre wurden auch Viehmärkte auf dem Stadtplatz abgehalten.

Aichach entstand in einer verkehrsgünstigen Lage. Hier kreuzten sich die Handels- und Poststraßen zwischen Augsburg und Regensburg sowie München und Donauwörth. Die Kirche von Aichach wurde in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, vor 1078, erstmals in einer chronikalischen Notiz des Klosters St. Ulrich und Afra in Augsburg genannt. Die Ansiedlung selbst ist aber sicher älter. Nach Forschungen von Josef Müller für das Buch "Aichach einst und jetzt", das später von Ralph Andersson überarbeitet wurde, gab es in Aichach in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine Mühle und vier Bäcker. Somit dürfte die Ansiedlung bereits einen handwerklich-bürgerlichen Charakter gehabt haben. In einer Urkunde von 1177 wurde Aichach als befestigter Ort genannt.

