Aichach

vor 34 Min.

Küche in Aichacher Wohnhaus brennt: Zwei Menschen werden verletzt

Zwei Menschen werden am Mittwochnachmittag bei einem Brand in Aichach leicht verletzt. Das Feuer bricht in der Küche eines Wohnhauses an der Alpspitzstraße aus.

In der Küche eines Wohnhauses an der Alpspitzstraße in Aichach ist es am Mittwoch zu einem Brand gekommen. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Wie die Aichacher Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, brach das Feuer gegen 13.30 Uhr aus. Die beiden Eigentümer erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurden vorsorglich ins Aichacher Krankenhaus gebracht. Die Küche brannte aus. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von circa 30.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen löste wohl ein technischer Defekt das Feuer aus. Brand in Aichach: Feuerwehr und Rettungsdienst mit neun Fahrzeugen vor Ort Die Freiwillige Feuerwehr Aichach war nach eigenen Angaben mit fünf Fahrzeugen und knapp 20 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen, die Aichacher Polizei sowie die Kreisbrandinspektion im Einsatz. Die Besatzung des Löschgruppenfahrzeugs leitete zügig die Brandbekämpfung in der Wohnung im Erdgeschoss ein. Mit einem Drucklüfter wurde der giftige Brandrauch aus dem Gebäude geblasen. Ein zweiter Atemschutztrupp kontrollierte die Räume auf weitere Bewohner; es waren jedoch keine weiteren Eigentümer im Gebäude. Nach einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet. (nsi)

