Küchenbrand in Aichach löst Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus

In Aichach kam es am Samstagabend in einem Wohnhaus zu einem Küchenbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach rückte mit ihrer Drehleiter an. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort.

Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am Samstagabend in Aichach gekommen. Gegen 18 Uhr brach im zweiten Stock eines Wohnhauses an der Krankenhausstraße Feuer in einer Küche aus. Brand in Aichacher Wohnhaus: Herd unbemerkt eingeschaltet Wie die Polizei im weiteren Verlauf des Abends auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, waren nach ersten Erkenntnissen bei Aufräumarbeiten in der Küche unbemerkt zwei Herdplatten und der Ofen eingeschaltet worden. In der Wohnung hielten sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen auf. Später verließen sie die Wohnung vorübergehend. In Aichach kam es am Samstagabend in einem Wohnhaus zu einem Küchenbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach rückte mit ihrer Drehleiter an. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort. Foto: Erich Echter Freiwillige Feuerwehr Aichach rückt mit Drehleiter an Auf dem Ceranfeld des eingeschalteten Herds standen laut Polizei eine Glasplatte und darauf eine Kaffeemaschine. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach, die mit ihrer Drehleiter vor Ort war, löschte den Brand schließlich. Verletzt wurde niemand. Allerdings richtete das Feuer nach Polizeiangaben einen Sachschaden von circa 15.000 Euro an. (nsi)

