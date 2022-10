Aichach/Kühbach

07:15 Uhr

Chorkonzert in Kühbacher Kirche als sinnliches Erlebnis

Plus Ein Ensemble des Aichacher Kammerchors St. Sebastian begeistert mit Chormusik in der Kühbacher Kirche St. Magnus.

Von Manuela Rieger

Zu einem Kulturraum wurde am Freitagabend wieder die Pfarrkirche St. Magnus in Kühbach. Ein kleines Ensemble des großen Kammerchores St. Sebastian aus Aichach trat in der gut besuchten Pfarrkirche St. Magnus in Kühbach auf. Mit diesem Ensemble – neue Sänger und Sängerinnen sind willkommen – möchte Chorleiter Alois Kammerl neue Wege beschreiten.

