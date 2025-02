Christinnen der Cookinseln stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt beim ökumenischen Weltgebetstag der Frauen. Die Frauen dieser Inselgruppe im Südpazifik haben das Motto „wunderbar geschaffen!“ für sich gewählt und unter dieser Überschrift Texte für einen Gottesdienst zusammengestellt. Die Schreiberinnen verbinden dabei ihre Maorikultur, ihre besondere Sicht auf das Meer und die Schöpfung mit den Aussagen von Psalm 139. Im Bereich der evangelischen Kirchengemeinde Aichach werden am Samstag, 8. März, drei Gottesdienste zum Weltgebetstag gefeiert: um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche in Aichach, um 18 Uhr in der katholischen Kirche in Kühbach und um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in Altomünster. (AZ)