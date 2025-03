Künstler Albert Krottenthaler will die Seele erfassen

Details sind für Albert Krottenthaler wichtig. Er will mit seinen Plastiken das Wesen einer Person oder eines Tieres erfassen. Es ist ein Blick, der nicht nur das Sichtbare trifft, sondern der zum Dahinterliegenden, zum Wesentlichen vordringt. In der Galerie Schiele in Aichach stellt der bei Odelzhausen lebende Künstler noch bis zum 26. Juli seine Arbeiten aus Bronze und Stein aus.

Icon Vergrößern Konzentriert balanciert die Frau auf dem schmalen Sims. Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Konzentriert balanciert die Frau auf dem schmalen Sims. Foto: Gerlinde Drexler

Bei einer Skulptur in einer Ecke ist förmlich die Konzentration der Frau zu sehen, die auf dem schmalen Sims balanciert. Bei der Darstellung eines Windhundes beeindruckt nicht nur die typische Körperform, sondern es ist zu spüren, dass das Tier etwas aufmerksam beobachtet und bereit ist, loszurennen. Bei einem Reiterpaar drückt sich schon durch die körperliche Nähe der Pferde die Zugewandtheit aus. All das hält Krottenthaler in Figuren fest, die gerade mal ein paar Zentimeter groß sind.

Der Künstler hat vor allem zwei Themen, die er immer wieder bearbeitet: Tiere und Menschen. Dabei geht es ihm nicht darum, nachzuahmen, sondern das Wesen zu erfassen und dessen innersten Kern sichtbar zu machen. Fundament seines Schaffensprozesses ist das Naturstudium.

Krottenthalers Figuren sind klein, fast zerbrechlich

Krottenthaler hat einen genauen Blick auf seine Umgebung und setzt das um, was er in seinem Gegenüber wahrnimmt. Das Gesehene führt er mittels Abstraktion der natürlichen Formen auf deren einfachste Grundelemente zurück. Gerade diese Reduktion erzeugt jene Spannung, die den Skulpturen Krottenthalers eigen ist. Sie scheinen sich aus ihrer inneren Kraft förmlich zu entwickeln. Dabei sind die 25 Plastiken und Skulpturen, die in der Galerie Schiele zu sehen sind, zum Großteil kleine, fast zerbrechlich wirkende Figuren. Manche von ihnen zeigt der Künstler zum ersten Mal in einer Ausstellung. Wobei seine Liste der Ausstellungsstücke schon ein kleines Kunstwerk darstellt. Krottenthaler hat darauf jedes Exponat von Hand skizziert und mit Titeln versehen.

Icon Vergrößern Es wirkt, als ob Albert Krottenthaler lediglich die im Stein vorhandenen Formen befreit hätte. Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Es wirkt, als ob Albert Krottenthaler lediglich die im Stein vorhandenen Formen befreit hätte. Foto: Gerlinde Drexler

Der gebürtige Niederbayer, der heute in Sixtnitgern bei Odelzhausen lebt, schloss die Meisterschule für Holzbildhauerei in München als Jahresbestmeister ab. Es folgte eine Meistertätigkeit bei Professor Karl Bauer in München und ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg bei Professor Hans Wimmer. Krottenthaler machte eine Fachlehrerausbildung für Bildhauerei und arbeitete lange als Lehrer an einem Berufsbildungszentrum in München. Er ist Mitglied der Münchener Secession, einer Vereinigung Bildender Künstlerinnen und Künstler.

Die Ausstellung in der Werkstatt Galerie Schiele in der Bauerntanzgasse 3 in Aichach ist bis zum 26. Juli während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen.