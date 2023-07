Künstler aus Burkina Faso stellen im Aichacher Rathaus aus

Die beiden Künstler Eric Kaboré und Fabrice Kiema aus Burkina Faso stellen bis 1. September außergewöhnlichen Bronze-Skulpturen und Batik-Textilarbeiten vor.

Einen Einblick in eine "ganz andere, neue Welt" sowie "eine gute Gelegenheit, in westafrikanische Lebensart und Kultur einzutauchen" - mit diesem Versprechen hat Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann bei der Vernissage die BurkinArt-Ausstellung im historischen Rathaus eröffnet. Bis zum 1. September stellen dort die beiden Künstler Eric Kaboré und Fabrice Kiema aus Burkina Faso ihre außergewöhnlichen Bronze-Skulpturen und Batik-Textilarbeiten vor. Alle Kunstwerke können am Ende zu einem Sonderpreis erworben werden.

Wie berichtet, wollen die beiden Künstler in zwei Workshops der Volkshochschule Aichach-Friedberg (VHS) ihre speziellen Techniken in westafrikanischer Bronzeguss- und Batikkunst vermitteln. Beide Kurse finden im Aichacher San-Depot statt und beginnen am Samstag, 12. August. Anmeldungen sind möglich unter www.vhs-aichach-friedberg.de.

Fabrice Kiema stellt im Rathaus seine Batikkunstwerke aus. Foto: Manfred Zeiselmair

Am Ende der Workshop-Woche werden die selbst gestalteten Skulpturen und Batikwerke in einer Vernissage im San-Depot ausgestellt. Zudem wird im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Aichach ein Batikkurs für Kinder angeboten. Anmeldungen hierfür sind unter www.aichach.de möglich.