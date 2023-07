Künstler aus Burkina Faso vermitteln bei VHS Techniken aus ihrer Heimat

Zwei Künstler aus Burkina Faso zeigen in VHS-Kursen und im Aichacher Ferienprogramm Batikkunst und Bronzeguss-Technik aus ihrer Heimat. Die Ergebnisse werden ausgestellt.

Ein besonderes künstlerisches Programm bietet die Volkshochschule (VHS) Aichach-Friedberg in Zusammenarbeit mit der Stadt Aichach und dem Aichacher Kunstverein an. Im Mittelpunkt stehen zwei Künstler aus dem westafrikanischen Burkina Faso. Eric Kaboré und Fabrice Kiema wollen dabei ihre speziellen Techniken in westafrikanischer Bronzeguss- und Batikkunst vermitteln.

Im August werden sowohl über die VHS als auch im Ferienprogramm der Stadt verschiedene Kurse angeboten, die im San-Depot des Aichacher Kunstvereins an der Donauwörther Straße stattfinden. Schon ab Mittwoch, 26. Juli, sind Werke der beiden Künstler im Aichacher Rathaus zu sehen.

Dasinger Kunst- und Afrika-Liebhaber vermittelte den Kontakt

In ihrer Heimat sind Eric Kaboré und Fabrice Kiema anerkannte Künstler, die ihr Können regelmäßig bei Wettbewerben auf nationaler Ebene unter Beweis stellen. Die beiden arbeiten im Kunst- und Kunsthandwerkszentrum der Hauptstadt Ouagadougou und sind zum ersten Mal in Deutschland. Der Kontakt kam auf Einladung des Kunst- und Afrika-Liebhabers Jochen Kraus aus Dasing zustande. Dieser ist seit vielen Jahren mit den Künstlern befreundet und versucht, ihnen durch Workshops und Ausstellungen Zugang zum europäischen Markt zu verschaffen.

Die Bronzeskulpturen von Eric Kaboré (rechts) wurden schon vielfach national ausgezeichnet. Die abgebildeten drei Figuren werden unter anderem ab 26. Juli in einer "Burkin Art"-Ausstellung im Aichacher Rathaus zu sehen sein. Foto: Manfred Zeiselmair

Der Bildhauer Eric Kaboré hat sich auf Bronzeskulpturen spezialisiert. Er beherrscht das jahrtausendealte Verfahren des „Gusses mit verlorener Form“ und wurde für seine Werke schon vielfach national ausgezeichnet. 2008 erhielt er vom Goethe-Institut eine Fortbildung am Deutschen Kulturzentrum. Die VHS-Kursteilnehmer können in dem einwöchigen Kurs die alte Technik aus erster Hand erlernen und ihr eigenes Kunstwerk aus Bronze erstellen.

Fabrice Kiema ist ein Meister der Batik-Kunst

Der anerkannte Maler Fabrice Kiema ist ein Meister der Batik-Kunst. Batik ist eine Methode zum Färben von Stoffen mit vielfarbigen Ornamenten und Figuren. Dabei wird in mehreren Durchgängen Wachs auf den Stoff aufgetragen und dieser dann gefärbt. Das ursprünglich aus Java stammende Verfahren hat sich im Westen Afrikas zu einer eigenständigen Kunstform entwickelt. Dabei entstehen Bilder, die der Malerei mit Pinsel und Farbe durchaus ebenbürtig sind.

Beide Workshops richten sich an „praktizierende Künstler und alle Kunstinteressierte, die ihren Horizont erweitern möchten“, so die VHS-Ausschreibung. Die Unterrichtssprache wird Französisch sein, neben Jochen Kraus helfen weitere Übersetzer bei der Kommunikation. Profile der beiden Künstler finden sich auf www.burkinart.de.

Vernissage zur Ausstellung in Aichach findet am 26. Juli statt

Die beiden VHS-Workshops beginnen am Samstag, 12. August. Anmeldungen sind ab sofort online möglich unter www.vhs-aichach-friedberg.de. Am Ende der Workshop-Woche werden die selbst gestalteten Skulpturen und Batikwerke in einer Vernissage im San-Depot ausgestellt. Anmeldungen für den Kurs beim Ferienprogramm der Stadt Aichach sind ab sofort unter www.aichach.de möglich. Die Vernissage zur Ausstellung der beiden Künstler im Aichacher Rathaus findet am Mittwoch, 26. Juli, ab 18 Uhr statt.