Künstlerinnen wollen in Aichach Neubeginn in der Kunst zelebrieren

"Malzwei" lautet der Titel einer Ausstellung, die Rosemarie Herzog und Sybille Roppel-Ernst im Aichacher Rathaus präsentieren. Was die Künstlerinnen verbindet.

Die beiden Künstlerinnen Rosemarie Herzog und Sybille Roppel-Ernst stellen ab Dienstag, 12. Juli, ihre Arbeiten im Aichacher Rathaus aus. Der Titel ihrer Ausstellung "Malzwei" spielt auch darauf an, dass die beiden Frauen befreundet sind und gemeinsam im Atelier malen. Die Ausstellung ist bis zum 2. September zu sehen.

Die beiden Malerinnen aus Augsburg und Gersthofen bringen Lebenserfahrung und künstlerische Leidenschaft nach Aichach. Seit 2008 malen Sybille Roppel-Ernst und Rosemarie Herzog gemeinsam im Atelier und pflegen seitdem eine, wie sie sagen, inspirierende Freundschaft. Beide Künstlerinnen malen überwiegend abstrakt, intuitiv und bezeichnen die Farbe als dominierendes Element ihrer Arbeiten in Acryl. Um dem starken Ausdruckswillen gerecht zu werden, finden sich viele großformatige Leinwände.

Rosemarie Herzog hat eine Vorliebe für große Formate

Die Motivation für die Ausstellung im Aichacher Rathaus beschreiben die beiden Frauen laut einer Mitteilung so: "Nach langen, schweren Monaten, bedingt durch die Pandemie, wollen wir gemeinsam das Gefühl der Freiheit und des Neubeginns in der Kunstwelt zelebrieren. Unser Ziel ist, Freude und Geselligkeit wiederherzustellen, einen Sinn für sich in der Gemeinschaft zu finden. Ein Teil des Ganzen und zugleich frei zu sein … durch die Kunst!"

Rosemarie Herzog ist gebürtig in Mindelheim. Nach dem Abitur studierte sie Architektur. 2003 begann sie mit der vorwiegend großformatigen Acrylmalerei auf Leinwand. Herzog nahm an zahlreichen Kunststudien und Seminaren teil. Seit 2008 arbeitet sie regelmäßig im Atelier und nimmt an Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in Augsburg und Umland teil. Deutlich zeigt sich ihre Vorliebe für große Formate, bisweilen auch für Bilderreihen. Abstraktion bestimmt sämtliche Bilder Herzogs, auch jene, die figurative Elemente zeigen. Zudem sorgen vielfache Übermalungen für Veränderungen und neue Eindrücke.

Beide Künstlerinnen malen überwiegend abstrakt, intuitiv und bezeichnen die Farbe als dominierendes Element ihrer Arbeiten in Acryl. Diese Arbeit stammt von Sybille Roppel-Ernst. Foto: Sybille Robbel-Ernst

Sybille Roppel-Ernst ist im Harz in Niedersachsen geboren, verbrachte ihre Kindheit und Jugend aber in Chile und Argentinien. 1974 begann sie mit der Malerei, nahm an zahlreichen Malstudien und Seminaren teil. Seit 1979 stellt sie in Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen im In- und Ausland aus. Von 2002 bis 2004 gründete Roppel-Ernst das Kunst-Forum Gersthofen. Seit 2008 absolvierte sie regelmäßige Malstudien im Atelier von Brigitte Weber in Diedorf. Ab 2014 begann Roppel-Ernst mit dem Schreiben und der Illustration von insgesamt neun Kinderbüchern. (AZ)

Öffnungszeiten: Die Ausstellung im Rathaus (Stadtplatz 48) ist vom 12. Juli bis zum 2. September zu den üblichen Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr, Montag bis Dienstag von 13.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Vernissage findet am Montag, 11. Juli, um 19 Uhr statt.