Diese Künstler treten bei den Kulturtagen auf Schloss Blumenthal auf

Vom 31. Juli bis 4. August bieten die Kulturtage wieder ein breites Programm. Es reicht von Rockmusik für Kids über Kabarett bis zu Instrumentalkunst.

Die Kulturtage Schloss Blumenthal (Stadt Aichach) gehen in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Start im September 2021 gibt es auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Gäste. Von Sonntag, 31. Juli, bis Donnerstag, 4. August, werden eine Reihe von Künstlern auf der Open-Air-Bühne am Schloss stehen.

Andi und die Affenbande treten bei Kulturtagen auf Schloss Blumenthal auf

Den Anfang machen am Sonntag, 31. Juli, um 14 Uhr Andi und die Affenbande mit Rockmusik für Kids. Die Augsburger Kindermusik-Band verbindet bei ihren aktionsreichen, lustigen Konzerten Musik, Theater und Mitmachaktionen zu einem bunten Konzerterlebnis. Die Kinder bleiben nicht nur Zuhörer: Sie dürfen mitsingen, mittanzen und mitspielen, und das sogar auf der Bühne.

Rockmusik für Kinder spielen Andi und die Affenbande bei den Kulturtagen auf Schloss Blumenthal. Foto: Studioline

Dreiviertelblut spielen am Sonntagabend um 19.30 Uhr mit ihrer "folklorefreien Volksmusik" zeitlos schöne Lieder. Die Texte von Filmkomponist Gerd Baumann und Bananafishbones-Sänger Sebastian Horn streifen durch die Höhen und Tiefen des Seins, winden sich vom reinsten Glück zur schwärzesten Verzweiflung. Die Liebe zur Finsternis wird durch einen Hang zum kruden bayerischen Humor verstärkt.

"Faszination Bayern" heißt das Programm, mit dem Maxi Schafroth am Montag, 1. August, um 19.30 Uhr auftritt. Nach seinem ersten Soloprogramm "Faszination Allgäu" setzt der Kabarettist damit den zweiten Meilenstein seiner von langer Hand geplanten Kabarett-Trilogie.

Am Dienstag, 2. August, treten um 19.30 Uhr Quadro Nuevo auf. Die mediterrane Leichtigkeit des Seins war immer schon prägend für die Instrumentalkunst von Quadro Nuevo: italienische Tangos, französische Valse, ägäische Mythenmelodien, waghalsige Fahrtenlieder entlang einer sonnenbeschienen Küstenstraße, orientalische Grooves, Brazilian Flavour und neapolitanische Gassenhauer.

Zu den wichtigsten Protagonisten der neuen deutschen Liedermacherszene gehört Sarah Lesch. Ihre lyrischen und feinsinnigen Songs behandeln das Große im Kleinen und beobachten den Alltag und die Welt aus einer Perspektive, die immer nah am Geschehen ist und sich nicht scheut, auch bei den unbequemen Themen genau hinzuschauen. Sie tritt am Mittwoch, 3. August, um 19.30 Uhr auf.

Die Leonhardsberger & Schmid Show beschließt die Kulturtage auf Schloss Blumenthal (Stadt Aichach). Foto: Luis Zeno-Kuhn

Leonhardsberger & Schmid Show beschließt die Kulturtage am 4. August

Die Leonhardsberger & Schmid Show schließt am Donnerstag, 4. August, die Kulturtage ab. Der oberösterreichische Entertainer Stefan Leonhardsberger spielt, singt und tanzt sich durch einen Abend voller Überraschungen. Sein Augsburger Kompagnon Martin Schmid zaubert die Musik dazu. Während der Kabarettist und Schauspieler Leonhardsberger über die Bühne wirbelt, erobert Profimusiker Schmid mit sparsamer Mimik und treffenden Nebensätzen die Herzen des Publikums. So zeichnet sich das gemeinsam mit Autor Paul Klambauer entwickelte Bühnenprojekt durch intensive Körperlichkeit und große emotionale Bandbreite aus.

Kulturtage Schloss Blumenthal: Tickets gibt es online zu kaufen

Tickets für alle Veranstaltungen gibt es online unter www.kulturtage-blumenthal.de sowie jeweils ab eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse. Die Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt und werden bei jedem Wetter durchgeführt. (AZ)