Kunde (60) greift Mitarbeiter in Aichacher Supermarkt an

Ein 60-jähriger Kunde hat am Dienstagmorgen in einem Aichacher Supermarkt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann hatte nicht nur andere Kunden angepöbelt, sondern auch einen 23-jährigen Mitarbeiter angegriffen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr in dem Einkaufsmarkt an der Münchener Straße. Der 23-jährige Mitarbeiter sprach den 60-Jährigen wegen seiner Pöbeleien an. Daraufhin bedrohte und beleidigte der 60-Jährige den 23-Jährigen und attackierte ihn körperlich. Es folgte ein Gerangel. Dabei wurde der 23-Jährige und eine weitere 38-jährige Mitarbeiterin leicht verletzt.

Als die verständigte Polizei eintraf, reagierte der 60-Jährige auch hier unkooperativ. Er beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte und versuchte, nach ihnen zu treten. Die Polizisten fesselten den Mann deshalb und nahmen ihn fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Straftaten, darunter Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. (AZ)