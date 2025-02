Kundgebung für die Demokratie in Aichach geplant

Etwa 2200 Menschen haben sich im Januar 2024 auf dem Aichacher Stadtplatz versammelt, um für Demokratie und Vielfalt und gegen Rechtsextremismus einzustehen, nachdem ein Geheimtreffen von Rechtsextremen in Potsdam bekannt geworden war. Am Samstag, 15. Februar, veranstaltet das Bündnis „Aichach bleibt bunt!“ an gleicher Stelle von 10 bis 12 Uhr wieder eine Kundgebung für Demokratie mit Ansprachen und Musik geboten.

Ursprünglich war für Samstag ein gemeinsamer „bunter Infostand“ der demokratischen Parteien geplant, erklärt Daniel Hauke, einer der Organisatoren. „Unser Ziel war es, die Wählerinnen und Wähler zu ermutigen, sich für eine Partei zu entscheiden, die die Grundwerte der Demokratie verkörpert und die Vielfalt unserer Gesellschaft aktiv verteidigt. Das ist auch nach wie vor Teil des Konzepts.“ Statt mit etwa 100 Besucherinnen und Besuchern wie zunächst erwartet, rechnet das Bündnis jetzt jedoch mit deutlich mehr Menschen. Umdisponiert hat „Aichach bleibt bunt!“, nach ihrem Sicherheitsgespräch mit dem Landratsamt und der Polizei kurz nach der umstrittenen Abstimmung zur Flüchtlingspolitik im Bundestag. „Die Einigkeit darüber, dass diese Kontroverse viele Menschen bewegen und zur Veranstaltung anziehen wird, hat uns dazu veranlasst, unser Konzept zu erweitern“, sagt Hauke.

Musik, Ansprachen und ein offenes Mikrofon vor dem Aichacher Rathaus

Das Bündnis informierte alle Vereine, Gruppen und Unternehmen, die im Vorjahr an der Demo teilgenommen haben. „Die Rückmeldungen waren prompt und zahlreich“, so Hauke. Unterstützt werden die Veranstalter bei Technik, Auf- und Abbauarbeiten sowie durch zahlreiche Ordner. Für Redebeiträge haben sich Politikerinnen und Politiker der Grünen, der SPD, der ÖDP und der FDP angekündigt. Zudem erwarten die Veranstalter Vertreter der evangelischen Kirche sowie Bürgermeister Klaus Habermann.

Für Musik sorgen die Murdogs, Andreas Kalb und Andiy Matthes. An einem offenen Mikrofon kann sich jeder und jede zu Wort melden. Während der Kundgebung wird der Obere Stadtplatz für den Verkehr gesperrt. Der Wochenmarkt wird nach Süden in Richtung Oberes Tor verlegt.

Was das Bündnis „Aichach bleibt bunt!“ weiter plant

Das Bündnis „Aichach bleibt bunt!“ ist im März 2024 nach der Demonstration vor einem Jahr entstanden, als nach dem Potsdamer Treffen auch noch ein Treffen Rechtsextremer in Dasing bekannt wurde. Seitdem hat sich das Bündnis laut Hauke kontinuierlich weiterentwickelt. „Wir haben die erfolgreiche Zusammenarbeit bei verschiedenen Veranstaltungen wie der Langen Nacht der Demokratie, Ausstellungen, Filmvorführungen und Aktionen nahtlos fortgesetzt.“ Auch neue Unterstützer, wie der neue Verein PaarRauschen und die Lebenshilfe hätten aktiv mitgewirkt.

Das Bündnis will weiter aktiv sein. Im März plant es einen Aktionstag zum Internationalen Frauentag. Darüber hinaus will es seine Beteiligung an der Nachhaltigkeitsmesse Future Fair weiter ausbauen. „Aufgrund des großen Erfolgs der Langen Nacht der Demokratie planen wir auch hier eine Neuauflage“, sagt Hauke. Viele weitere Ideen seien in Planung, die jedoch noch ausgearbeitet werden müssten.