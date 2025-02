Kundgebung in Aichach für Demokratie und gegen Rechtsextremismus

Für Demokratie und gegen Rechtsextremismus fand am Samstagvormittag eine Kundgebung auf dem Aichacher Stadtplatz statt. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis „Aichach bleibt bunt!“. Zahlreiche demokratische Parteien sowie einige Verbände machten am Rand der Veranstaltung auf sich aufmerksam. Doch im Mittelpunkt stand das Anliegen, ein Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie gegen Hass und Hetze zu setzen.

Zu Beginn riefen die Veranstalter zu einer Schweigeminute für die Opfer des mutmaßlichen Anschlags in München auf, bei dem ein Autofahrer, der aus Afghanistan stammt, am Donnerstag in eine Menschenmenge gerast war. Die Tat war auch Gegenstand mehrerer Redebeiträge.

Rund 250 Menschen kommen zu Kundgebung für Demokratie in Aichach

Das Bündnis „Aichach bleibt bunt!“ hatte ursprünglich einen gemeinsamen „bunten Infostand“ demokratischer Parteien vor der Bundestagswahl geplant. Aber nach der umstrittenen Abstimmung im Bundestag, bei der die Union mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit für ihren Antrag für eine schärfere Migrationspolitik erzielt hatte, erweiterte das Bündnis das Konzept. In der Folge stellte es sich auf mehr als die ursprünglich erwarteten 100 Besucherinnen und Besucher ein.

Es wurden in der Spitze rund 250 Menschen, so die Schätzung von Aichachs Polizeichef Michael Jakob. Anfangs und gegen Ende waren es weniger Leute. Die Polizei sicherte die Veranstaltung mit vielen Kräften. Fahrzeuge von Polizei und Bayerischem Roten Kreuz (BRK) blockierten die Zufahrten auf den Stadtplatz. Die Sicherheitsvorkehrungen waren nach der Auto-Attacke von München verschärft worden. Doch nach Aussage von Jakob kurz vor Ende der Veranstaltung blieb alles friedlich.

Redner zahlreicher Parteien sprechen sich gegen Hass und Hetze aus

Daniel Hauke vom Bündnis „Aichach bleibt bunt!“ forderte: „Angst darf uns niemals lähmen. Darum ist es gut, dass wir alle hier sind.“ Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann (SPD) sagte – auch im Namen von Landrat Klaus Metzger (CSU): „Die Gewalttat in München macht uns betroffen.“ Doch die Grausamkeit Einzelner rechtfertige es nicht, pauschal alle hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund für Bluttaten wie in Magdeburg, Aschaffenburg oder München verantwortlich zu machen.

Weitere Rednerinnen und Redner von SPD, Grünen, FDP, ÖDP und Linken riefen ebenfalls dazu auf, sich für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus einzusetzen. Die CSU war nicht mit einem Redner vertreten. Wort- und Musikbeiträge wechselten sich ab. Wenige Meter vom Stadtplatz entfernt hatte die AfD einen Stand am Tandlmarkt aufgebaut.

Evangelischer Pfarrer Harald Baude ruft zu friedlichem Kampf für Demokratie auf

Pfarrer Harald Baude von der evangelischen Gemeinde Aichach-Altomünster berichtete, die Abstimmung im Bundestag habe ihn wütend gemacht. Aber Wut dürfe nicht die Oberhand gewinnen. Er erhielt viel Applaus, als er sagte: „Ich möchte kämpfen für Friede, Zusammenhalt, Demokratie. Aber ich möchte ohne Hass kämpfen.“