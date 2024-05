Kunst als Pflicht? Aichach Realschüler entscheiden sich für die Kür

Jugendliche der Wittelsbacher Realschule betätigen sich künstlerisch. Sie malen in ihrer Freizeit. Die beachtlichen Werke sind aktuell im Rathaus ausgestellt.

Kunst ist manchem in der Schule leidige Pflicht. Dass es auch anders laufen kann, beweisen derzeit Jugendliche der Wittelsbacher Realschule in Aichach. Sie haben sich für die Kür entschieden und betätigten sich in ihrer Freizeit künstlerisch. Unter dem Motto "Wir machen Kunst" präsentieren aktuell 31 Schülerinnen und Schüler der fünften bis zehnten Klassen 31 bunte Bilder im Aichacher Rathaus. Und dafür gab es natürlich eine stilechte Vernissage.

An den Wänden in Treppenhaus und Fluren des historischen Rathauses kann nun jeder bewundern, welche Kunstwerke Jugendliche in ihrer Freizeit schaffen. Hintergrund war ein Wettbewerb, den die Schule ausgerufen hatte. Die Werke sind in verschiedenen Techniken gemalt. Zweiter Bürgermeister Josef Dussmann, der als Lehrer an der Wittelsbacher Realschule tätig ist, eröffnete die Ausstellung. Besonders freute sich Dussmann über den großen Publikumsandrang.

Grundlage der Ausstellung ist ein Kunst-Wettbewerb an der Realschule

Gekommen waren über 70 Personen hauptsächlich Eltern und Geschwister der jungen Künstlerinnen und Künstler. Besonders engagiert bezüglich des Malwettbewerbs hatte sich Susanna Mayr. Die Kunstlehrerin erläuterte den Wettbewerb und betonte, dass man den Wettbewerb locker angegangen sei: „Wir haben den Schülern freie Hand gelassen. Meist gibt es bei Wettbewerben Vorgaben, wir aber wollten sehen, was die Schüler Zuhause zeichnen." Das Ergebnis ist beachtlich. Die Jugendlichen nutzten eine große Bandbreite an Maltechniken wie Kohle, Bleistift oder Acryl.

Farbenfroh sind die Bilder der jungen Künstler der Wittelsbacher Realschule, die derzeit im Aichacher Rathaus zu sehen sind. Foto: Erich Echter

Laut Dussmann entstand die Idee, die Bilder im Rahmen einer Ausstellung im Rathaus zu präsentieren, in einem Gespräch mit Künstlerin Maria Bergmüller und Angelika Man vom Info-Büro der Stadt, die eine Lücke im Ausstellungskalender fand. Lobende Worte gab es von Dussmann für die jungen Akteure, die sich am Wettbewerb und Ausstellung beteiligt hatten. „Es ist besonders lobenswert das sich Jugendlichen in ihrer Freizeit Zeit nehmen und den Ehrgeiz aufbringen, am Wettbewerb teilzunehmen“, würdigte er das kreative Engagement. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Emma Otzmann auf der Orgel.

Bei der Vernissage nannte Susanna Mayr auch die Siegerinnen und Sieger des Wettbewerbs:

Klassen fünf und sechs: Amely Reiter, Remo Bason und Magdalena Dussmann.

Klassen sieben und acht: Karyna Kalaschnikova, Luisa Barcal und Antonia Dussmann.

Klassen neun und zehn: Kenn Titz, Ane Bergmüller und Julian Knittl.

Die Ausstellung ist bis 5. Juli zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen und ebenso während der Kunstnacht geöffnet.