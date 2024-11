„Kunst-am-Bau“: In die JVA Aichach zieht die Kunst ein

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach bekommt ein neues Kunstwerk. Genauer gesagt, wird das Versorgungszentrum des Gefängnisses bald nach dem Entwurf von Ingrid Olga Fischer aus Augsburg umgestaltet. Sie hat mit „Life is Life - Lebenslinien - Balance“ nämlich den ersten Platz bei dem Wettbewerb „Kunst-am-Bau“ gemacht. Das teilte das Staatliche Bauamt mit.

Dreigeschossiges Kunstwerk überzeugt das Preisgericht

Insgesamt zehn Künstlerinnen und Künstler sind mit ihrem Entwurf ins Rennen gegangen. Am Ende entschied sich das achtköpfige Preisgericht, bestehend aus Kunstschaffenden und Vertretern des Bau- und Justizsektors des Freistaats Bayern, für die Arbeit von Fischer. Das Kunstwerk erstreckt sich über drei Stockwerke. „Life is Life“ im Erdgeschoss zeigt sich als Zusammenspiel aus überlappenden Kreisen, die eine Vielfalt an Möglichkeiten, Licht und Schatten, Bewegung und Tanz darstellen. Im ersten Obergeschoss thematisiert „Lebenslinien“ die Höhen und Tiefen des Lebens, welche sich in einer bunten Farbpalette ausdrücken und den einzigartigen Lebensweg eines Menschen spiegeln. „Balance“ im zweiten Stock schließlich besteht aus farbigen Polygonen, die in ihrer Komposition Leichtigkeit und Stabilität verkörpern und für Harmonie und inneres Gleichgewicht stehen.

Icon Vergrößern Das achtköpfige Preisgericht, bestehend aus Kunstschaffenden und Vertretern des Bau- und Justizsektors des Freistaats Bayern, war sich bei der Wahl des Siegerentwurfs einig. Foto: Staatliches Bauamt Augsburg Icon Schließen Schließen Das achtköpfige Preisgericht, bestehend aus Kunstschaffenden und Vertretern des Bau- und Justizsektors des Freistaats Bayern, war sich bei der Wahl des Siegerentwurfs einig. Foto: Staatliches Bauamt Augsburg

„Am Beginn der zahlreichen Entwürfe stand die Frage: Was ist der Leitfaden für ‚das gute Leben‘. Das Glücklichsein,“ erklärte Ingrid Olga Fischer. „Dabei habe ich mich mit den Lehren des Aristoteles auseinandergesetzt und kam auf die vereinfachte Formel. Gemäß Aristoteles kann man das Glück durch Handeln erreichen.“ Auch beim Preisgericht kam der Entwurf gut an. „Durch die Kraft der Farbe, deren Leuchtkraft, deren Energie, wird Harmonie in das Gebäude projiziert“, meinte Norbert Kiening, Präsident des Berufsverbandes Bildender Künstler – BBK Augsburg und Vorsitzender des Preisgerichts. Jeder Entwurf wirke in seinem Stockwerk für sich.

Versorgungszentrum der JVA wird durch Kunstwerk aufgewertet

Auch der leitendende Regierungsdirektor Wilfried Schmalzbauer, Anstaltsleiter der JVA Aichach, zeigt sich zufrieden mit dem Siegerentwurf: „Wir bedanken uns für die sehr gute Durchführung des Kunst-am-Bau-Wettbewerbs durch das Staatliche Bauamt Augsburg. Die Belange des Justizvollzugs wurden berücksichtigt und der Siegerentwurf entspricht dem Wunsch der JVA Aichach. Das Versorgungszentrum erfährt dadurch eine ausdrucksvolle Aufwertung, die für alle Nutzer des Gebäudes erlebbar sein wird.“

Auf dem 2. Platz landete das Werk „Reine Formsache“ der Künstlergruppe LAB BINÆR ebenfalls aus Augsburg. Den 3. Platz belegte die aus Berlin stammende Künstlergruppe Mannstein Vill mit dem Kunstwerk „im perfekt“. (AZ)