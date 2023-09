Aichach

Kunstkreis Lechkiesel organisiert Ausstellung im Aichacher Köglturm

Von Edigna Menhard

Die Kissinger Künstlergruppe stellt auch in diesem Jahr wieder in Aichach aus. Zudem wird es einen sogenannten Würfelparcours in der Innenstadt geben.

Geheime Botschaften als abstrakte Collagen, farbenfrohe Lichtblicke in Acrylfarben, Augenpaare in einem Foliendruck oder ein harmonisches Aquarell vom Weitmannsee - die Kissinger Künstlergruppe Lechkiesel stellt auch dieses Jahr wieder im Aichacher Köglturm aus. Der Fantasie der Maler und Malerinnen ist dabei nur eine Grenze gesetzt: Die Bilder müssen 30 cm breit sein. Welche Technik angewandt wird, ob ein abstraktes oder figürliches Werk geschaffen wird, ob auf Druck, auf Acryl oder Aquarell gesetzt wird – darin sind die Künstlerinnen und Künstler dann frei in ihrer Schaffenskraft. Ein weiterer Höhepunkt: Die Lechkiesel installieren einen Würfelparcours mit Würfeln verschiedener Größe, die bemalt, beschriftet, collagiert und bedruckt sind. Diese werden vom Köglturm Richtung Unteres Tor aufgereiht sein. Erika Youngs Aquarell zeigt den Weitmannsee in Kissing. Foto: Erika Young Die Ausstellung im Köglturm (Theodor-Heuss-Straße 4) ist von Samstag, den 30. September, bis Sonntag, den 8. Oktober, jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr kostenfrei zugänglich. Die Vernissage findet am Samstag, den 30. September, um 15 Uhr statt.

