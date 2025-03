Kunstverein präsentiert Ausstellung mit „Geistergeschichten“ in Aichach

Geistergeschichten sind ab sofort in der aktuellen Ausstellung des Aichacher Kunstvereins im historischen Köglturm in Aichach zu sehen. Erzählt werden sie in den Bildern der talentierten jungen Künstlerin Vanessa Luschmann unter dem Titel „Ghost Stories & weiterer Spuk“. In ihrer besonderen ausdrucksstarken Art von Malerei spielt sie mit nachtleuchtenden Elementen und bringt förmlich Licht in die Dunkelheit ihrer ausgestellten Werke.

