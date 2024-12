Kurt Hagl ist Ehrenmitglied der Aichacher Sportkegler

Bei der Weihnachtsfeier der Sportkegler des TSV Aichach ehrten Abteilungsleiter Jürgen Küchler und TSV-Vorsitzender Richard Hangl langjährige Mitglieder der Kegelabteilung: Thomas Zastrow erhielt für seine 15-jährige Mitgliedschaft die Ehrennadel in Bronze, Dominik Seebach für 25 Jahre die Ehrennadel in Silber, Hans-Peter Frühbauer für 30 Jahre die Ehrennadel in Gold. Kurt Hagl wurde anlässlich seines 80. Geburtstages Ehrenmitglied der Kegelabteilung und mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Für Punktspiele gab es ebenfalls eine Reihe von Ehrungen: Kurt Hagl wurde mit einer Urkunde und einem Gutschein für seine 550 Spiele geehrt. Jürgen Küchler und Hans Peter Frühbauer wurden für je 450 Spiele ausgezeichnet. Dominik Seebach erhielt für 400 Spiele eine Urkunde überreicht. Benjamin Küchler wurde für 350 Spiele geehrt. Josef Heil und Manfred Kappel bekamen für 250 Punktspiele Urkunden.